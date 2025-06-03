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"Трамп стал посмешищем": из-за Путина президент США оказался в тупике

Алёна Воронина
3 июня 2025, 16:08
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Трамп оказался в двусмысленной ситуации. Он боится вводить санкции против Путина и РФ и всячески оттягивает этот момент. Но скоро уже не сможет это откладывать.
'Трамп стал посмешищем': из-за Путина президент США оказался в тупике
Из-за Путина президент США оказался в тупике/ Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Основные тезисы Олещука:

  • Трамп оказался в двусмысленной ситуации и превратился в посмешище из-за Путина
  • Президент США не хочет вводить санкции против РФ и Путина и оттягивает этот момент
  • Но скоро Трампу придется сделать выбор

У президента США Дональда Трампа не лопнет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину, и тот еще долго будет образцом для подражания для американского президента.

Трамп в результате своей политики оказался в двусмысленной ситуации. Об этом свидетельствуют высказывания ряда американских сенаторов, в частности Линдси Грэма. Причем речь идет именно о сенаторах-республиканцах, что для Трампа является наиболее интересным моментом, потому что с этим он должен считаться. Такое мнение высказал политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Олещук в интервью Главреду.

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Авторитет Трампа очень подрывается из-за его заявлений сначала о том, что он якобы завершит войну за 24 часа, а потом - за сто дней, о том, что он доверяет Путину, и тот хочет мира, а потом - что Путин мира не хочет.

Ситуация для Трампа сейчас сложная. С одной стороны, он не хочет накладывать никакие санкции на Путина, а с другой - постоянно этими санкциями угрожает.

Политолог отмечает, что сейчас Трампу приходится убеждать собственных сенаторов и конгрессменов, что следует подождать еще две недели и пока не вводить такие санкции.

"Но это лишь становится предметом для шуток, поскольку Трамп уже в третий раз обещает через две недели отреагировать на действия Путина, но уже в третий раз ничего не делает. Все это превращает Трампа и его угрозы в адрес Путина в посмешище", - говорит Олещук.

По словам Олещука, пока Трамп пытается решить эту проблему путем громких заявлений о том, что "Путин сошел с ума", "Путин пожалеет", "Путин играет с огнем", "Путин даже не представляет, от чего Трамп спас Россию". Политолог отмечает, что некоторое время это будет работать и спасать Трампа, но уже в июне сенаторы перейдут к голосованию законопроекта о санкциях, и вот тогда Трамп окажется в двусмысленной ситуации.

"Во-первых, когда процесс начнет двигаться без инициативы Трампа, это покажет, что он теряет контроль над собственной партией. Во-вторых, Трамп будет вынужден решать, блокировать этот законопроект или поддержать: поддержать - значит перейти к открытому противостоянию с Путиным, заблокировать - это расписаться в собственной слабости. Своей верой и заявлениями о том, что он быстро достигнет результата в общении с Путиным, Трамп загнал себя в тупик. Наверное, он сейчас надеется, что все как-то само решится, а он ничего не будет делать, кроме вида, что все идет по плану. Но сейчас это не сработает.

Так что на данном этапе Трамп делает вид, что контролирует ситуацию, но на самом деле это не так - он оказался в ловушке, которую сам себе создал и которую за ним захлопнул Путин.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине и России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - стало известно, что он сказал. США прокомментировали атаку дронов на Россию и заявили о необходимости завершения войны.

Также ранее сообщалось, что Трамп готов присоединиться к переговорам по Украине - Белый дом назвал условие. Президент Турции ранее предложил возможность организовать переговоры в формате "четверки": Эрдоган, Трамп, Зеленский и Путин.

Напомним, стало известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ. Отказ от санкций может стать очередным ударом по авторитету Трампа, отмечает политолог Петр Олещук.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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