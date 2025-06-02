Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

Руслан Иваненко
2 июня 2025, 22:10
309
США прокомментировали атаку дронов на Россию и заявили о необходимости завершения войны.
Трамп
Белый дом прокомментировал атаку дронов Украины на Россию / Коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/SBUkr

Читайте в материале:

  • Как Трамп отреагировал на атаку беспилотников
  • Почему в Белом доме снова заговорили о переговорах
  • Что может означать это заявление для дальнейших событий

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт прокомментировала атаку беспилотников на территорию России, которую осуществила Украина в воскресенье, передает Sky New. Она подчеркнула, что позиция Дональда Трампа остается неизменной - конфликт должен завершиться мирным путем.

На вопрос журналистов о реакции Трампа она ответила:

видео дня

"Реакция такова, что этой войне нужно положить конец".

Левитт также подчеркнула жестокость войны и отметила необходимость скорейшего завершения боевых действий:

"Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Паутина / Инфографика: Главред

По ее словам, президент США последовательно призывает к дипломатическому урегулированию:

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он четко дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом".

Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.

Читайте также:

Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ Дональд Трамп война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

22:10Война
Гривна резко обвалилась: курс евро и доллара "полетел" вверх

Гривна резко обвалилась: курс евро и доллара "полетел" вверх

20:58Экономика
Умеров назвал "единственный прогресс" от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру

Умеров назвал "единственный прогресс" от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру

20:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:11

Кристина Орбакайте публично "слила" Аллу Пугачеву - детали

22:10

Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

21:44

Какие ТОП-3 машины с пробегом чаще всего ломаются: антирейтинг экспертов

21:17

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

21:11

Неожиданная реакция Зеленского: что сказал президент о переговорах с РФВидео

Путин будет играть в переговоры, пока Трамп не "созреет" на требования РФ - Борис БондаревПутин будет играть в переговоры, пока Трамп не "созреет" на требования РФ - Борис Бондарев
20:58

Гривна резко обвалилась: курс евро и доллара "полетел" вверх

20:46

Умеров назвал "единственный прогресс" от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру

20:39

Как распознать стресс у собаки: 7 тревожных сигналов, которые вы могли не заметить

20:33

Огромный перечень условий: появился полный текст "мирного меморандума" РФ

Реклама
20:33

Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными: названы точные цифры

20:23

"Идиоты": Зеленский жестко высказался об инициативе РФ по прекращению огняВидео

20:03

Как обрезать пионы после цветения: секрет пышных бутонов на следующий год

20:00

Черкассы: историк рассказал малоизвестные факты об истинном происхождении названия городаВидео

19:54

Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

19:30

Без чистки: эксперт по этикету назвал единственно правильный способ, как есть бананыВидео

19:19

Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины

19:16

Куча условий и ноль конкретики: в РФ сделали заявление о результатах переговоров

19:16

Месяцы рождения, приносящие успех: когда рождаются настоящие лидеры

19:10

О феерической атаке на российскую стратегическую авиациюмнение

18:47

Как защитить автомобиль от перегрева летом: ТОП-3 лайфхака в жару

Реклама
18:45

Сохранят ли США военное присутствие в Европе: генсек НАТО сделал заявление

18:40

Почему Путин боится прекращения огня: дипломат объяснил, как война стала ловушкой для РФ

18:34

После удаления опухолей: Елена Тополя призналась, что делала пластику груди

17:51

"Есть риск ложного сигнала для Путина": Зеленский сделал важное заявление

17:49

Спецоперация "Паутина": СМИ узнали, кому СБУ докладывала о ее ходе в США

17:46

Обмен "всех на всех" и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле

17:27

Любовь рядом: каким 5 знакам зодиака звезды подарят романтику в июне 2025 года

17:26

Что нельзя делать с деньгами 3 июня: приметы, которые уберегут от бедности

16:39

Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Стамбуле: что известноВидео

16:18

Когда начинать дрессировку собаки: кинолог назвал точный возраст и время

16:18

"Неотъемлемая часть мира": Украина передала РФ в Стамбуле важный документ

16:08

В Турции раскрыли цели и темы переговоров между Украиной и РФ - что известно

15:48

Переговоры в Стамбуле и тайные планы РФ на Беларусь - Зеленский раскрыл угрозуВидео

15:26

"Причин много": Илона Гвоздева впервые прокомментировала развод

15:26

"Это наступление на Украину на двух фронтах": экс-дипломат РФ описал цели Путина в СтамбулеВидео

15:21

Прекращение огня и снятие санкций: опубликован документ, который Киев передал РФВидео

15:11

Британия переходит к готовности к войне – Стармер

14:59

Переговоры в Стамбуле не приведут к миру: Бондарев раскрыл реальный план РФВидео

14:57

Почему нельзя принимать душ сразу после еды: врач дала неожиданный ответ

14:44

В РФ звезде "Улицы разбитых фонарей" выстрелили в голову

Реклама
14:01

"Моссад" об операции СБУ в РФ: Зеленский доказал, что имеет козыри

13:58

Где число 70 среди десяток: надо иметь "зрение орла", чтобы найти ответ

13:42

"Я не уверен, что РФ готова": Зеленский высказался о переговорах в СтамбулеВидео

13:14

Китайский гороскоп на завтра 3 июня: Козлам - ссоры, Собакам - опасность

13:03

Новая первая леди Польши: что известно про жену Кароля Навроцкого

12:55

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты в Киеве

12:48

Уменьшится ли количество атак РФ по Украине после операции СБУ: в ISW удивили

12:34

В Украине упали цены на яйца: сколько стоит десяток

12:26

Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации: сколько самолетов РФ уничтожено

12:17

Можно ли носить одежду умерших: священник дал однозначный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять