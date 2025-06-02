Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

США прокомментировали атаку дронов на Россию и заявили о необходимости завершения войны.

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Белый дом прокомментировал атаку дронов Украины на Россию / Коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/SBUkr

Читайте в материале:

Как Трамп отреагировал на атаку беспилотников

Почему в Белом доме снова заговорили о переговорах

Что может означать это заявление для дальнейших событий

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт прокомментировала атаку беспилотников на территорию России, которую осуществила Украина в воскресенье, передает Sky New. Она подчеркнула, что позиция Дональда Трампа остается неизменной - конфликт должен завершиться мирным путем.

На вопрос журналистов о реакции Трампа она ответила:

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"Реакция такова, что этой войне нужно положить конец".

Левитт также подчеркнула жестокость войны и отметила необходимость скорейшего завершения боевых действий:

"Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло".

Паутина / Инфографика: Главред

По ее словам, президент США последовательно призывает к дипломатическому урегулированию:

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он четко дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом".

Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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