'Идиоты': Зеленский жестко высказался об инициативе РФ по прекращению огня

https://glavred.info/war/idioty-zelenskiy-zhestko-vyskazalsya-ob-iniciative-rf-po-prekrashcheniyu-ognya-10669958.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на предложение РФ о временном перемирии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

Президент Владимир Зеленский очертил ключевые требования Украины к переговорам в Стамбуле с РФ, подчеркнув, что прекращение огня должно быть полноценным, а не кратковременной паузой, и призвал США усилить санкционное давление на Россию. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНИАН.

По его словам, Украина не меняла адженду переговоров в Стамбуле. В ней говорилось о безусловном прекращении огня, обмене пленными и возвращении похищенных украинских детей.

"Возвращение, не обмен, а возвращение гражданских, возвращение детей. Ну и дальше это встреча лидеров. Относительно встречи лидеров, мне сказал Умеров, что они (россияне - ред.) считают, что над этим можно работать на конец этого месяца, на начало следующего. Просто делюсь с вами информацией, которая есть", - сказал он. видео дня

Президент Украины добавил, что как такового безусловного прекращения огня российская сторона не видит и предложила взамен перемирие на 2-3 дня, чтобы забрать погибших военных с поля боя на определенных участках фронта.

"Я считаю, что (они - ред.) идиоты, потому что в принципе прекращение огня для того, чтобы не было убитых. То есть вы видите настроение. Для них это вопрос просто небольшой паузы войне. Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали россиян к прекращению огня сильными санкциями. А эта игра в два-три дня - это просто игра риторик", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что предложения российской стороны не имеют реального содержания, ведь касаются вещей, которые военные уже осуществляют без участия политического руководства. Обмены телами погибших бойцов происходят регулярно в зоне боевых действий, когда это возможно, и все стороны понимают, что во время таких процедур огонь не открывается.

Смотрите видео заявления Зеленского о временном перемирии на отдельных участках фронта:

/ Фото: скриншот

По словам главы государства, это чисто технический вопрос, который не требует переговоров на высшем уровне или поездок в Стамбул.

Он также подчеркнул, что подобные инициативы нельзя назвать прекращением огня, поскольку боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а российская армия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры, используя ракеты, дроны и другие средства.

"Для чего они это делают? Как, в принципе, и обмены. Обмены для нас очень важны. И они это понимают, что для нас очень важно возвращать людей. И они этим, извините за такое слово, они кормят этим американцев, чтобы те пролонгировали свои решения по ведению санкций, чтобы они не вели их, как это нужно было уже сделать. Поэтому для нас очень важно еще раз подчеркнуть, как на последнем нашем разговоре с президентом Трампом, что если в этот раз Стамбул по прекращению огня не будет двигаться вперед, то должны быть сильные шаги от Штатов, прежде всего пакет санкций", - резюмировал Зеленский.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред