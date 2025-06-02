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Обмен "всех на всех" и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле

Юрий Берендий
2 июня 2025, 17:46
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Представители украинской делегации рассказали о ключевых результатах переговоров с российской стороной в Стамбуле.
Обмен 'всех на всех' и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле
Главные результаты переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Удалось ли договориться о прекращении огня
  • Какой документ Украина передала РФ и что предлагает Кремль
  • Как будет происходить следующий обмен пленными

2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции. Встреча длилась менее часа.

Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле.

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О прекращении огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги очередного раунда переговоров с российской делегацией в Стамбуле. По его словам, украинская сторона прибыла на встречу с тремя четкими пунктами, сформулированными президентом Владимиром Зеленским.

В частности, Украина настаивает на немедленном прекращении боевых действий.

"Мы настаиваем на полном и безусловном прекращении убийств уже сейчас", - подчеркнул Умеров, говорится в трансляции "Суспільного".

Он сообщил, что ранее Киев передал Москве документы с предложениями, однако до нынешней встречи не получил на них никакого ответа. Только сегодня российская сторона предоставила свой документ украинской делегации.

Обмен 'всех на всех' и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле
Рустем Умеров / Фото: скриншот

"Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - отметил министр.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в свою очередь акцентировал внимание на том, что российская сторона отказалась поддержать призывы к немедленному прекращению боевых действий.

Он напомнил, что предложение об этом ранее прозвучало со стороны президента США, а также во время обсуждений в Нью-Йорке с участием американской делегации.

"Российская сторона отказывается от безусловного прекращения огня. Все эти предложения не были приняты российской стороной. Но мы пришли к выводу, что эксперты будут продолжать это рассматривать, и документами обменялись по этому поводу", - добавил он.

Об освобождении пленных и возвращении детей

Вторым приоритетом является освобождение всех украинских пленных и возвращение депортированных детей.

"Мы настаиваем на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей", - заявил Умеров.

Стороны договорились сосредоточиться не на цифрах, а на конкретных категориях пленных. В первую очередь речь идет о тяжелораненых и тяжело больных, а также молодых солдат в возрасте от 18 до 21-25 лет - по формуле "всех на всех". Отдельно обсуждался вопрос возвращения тел погибших.

"Мы договорились о возвращении тел на 6 тысяч погибших солдат", - сказал он.

Относительно депортированных детей, Украина передала список нескольких сотен и считает этот вопрос ключевым.

"Этот вопрос является для нас фундаментальным приоритетом. Если Россия действительно привержена мирному процессу, возвращение хотя бы половины детей из этого списка стало бы позитивным сигналом", - сказал Умеров.

О переговорах Путина и Зеленского

Украина выступает за организацию прямой встречи на самом высоком уровне.

"Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров", - подчеркнул Умеров.

Кроме того, Киев предлагает привлечь к этому процессу мировых лидеров, в частности президента США. По словам министра, дальнейшие переговоры делегаций целесообразны лишь ради подготовки такой встречи.

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"Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца, с 20 по 30 июня", - добавил глава Минобороны.

О наказании для РФ

Министр подчеркнул, что прекращение войны является общим требованием не только Украины, но и всего цивилизованного мира.

"Мы очень долго говорили России, эта война должна закончиться, и весь мир нас в этом поддерживает. Первые необходимые шаги понятны всем: прекращение огня, гуманитарные акции и подготовка к встрече лидеров", - указывает Умеров.

Если Россия действительно хочет мира, она должна действовать соответственно, подчеркнул Умеров. В противном случае, по его мнению, должны быть применены международные санкции.

"Если же Россия серьезно настроена на прекращение войны, она будет двигаться в этом направлении. Если нет, международные санкции должны быть применены. Спасибо всем, кто рядом с нами", - подытожил глава Минобороны.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

О контроле над прекращением огня

Украинская сторона настаивает на привлечении США к процессу урегулирования и контроля за прекращением огня. Кислица указал на сопротивление РФ относительно участия США в предыдущей встрече.

"Российская делегация на предыдущей встрече была против присутствия США. Это очень печально, потому что США являются важным гарантом доверия", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что без участия США и других партнеров невозможно говорить о долгосрочной архитектуре безопасности в Европе.

"Для обеспечения долгосрочной архитектуры безопасности США должны быть привлечены. Если европейские партнеры не будут привлечены - о долгосрочности речь не идет", - резюмировал Кислица.

Сергей Кислица
Сергей Кислица / Фото: скриншот

Кислица подчеркнул важность международного мониторинга любых договоренностей, в частности прекращения огня.

"Должны привлекать партнеров, которые имеют потенциал и желание мониторить, в первую очередь - прекращение огня", - указывает он.

По его словам, Соединенные Штаты имеют необходимый потенциал для этого, если дело дойдет до конкретных решений.

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