Обмен 'всех на всех' и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле

О чем говорится в материале:
- Удалось ли договориться о прекращении огня
- Какой документ Украина передала РФ и что предлагает Кремль
- Как будет происходить следующий обмен пленными
2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции. Встреча длилась менее часа.
Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле.
О прекращении огня
Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги очередного раунда переговоров с российской делегацией в Стамбуле. По его словам, украинская сторона прибыла на встречу с тремя четкими пунктами, сформулированными президентом Владимиром Зеленским.
В частности, Украина настаивает на немедленном прекращении боевых действий.
"Мы настаиваем на полном и безусловном прекращении убийств уже сейчас", - подчеркнул Умеров, говорится в трансляции "Суспільного".
Он сообщил, что ранее Киев передал Москве документы с предложениями, однако до нынешней встречи не получил на них никакого ответа. Только сегодня российская сторона предоставила свой документ украинской делегации.
"Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - отметил министр.
Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в свою очередь акцентировал внимание на том, что российская сторона отказалась поддержать призывы к немедленному прекращению боевых действий.
Он напомнил, что предложение об этом ранее прозвучало со стороны президента США, а также во время обсуждений в Нью-Йорке с участием американской делегации.
"Российская сторона отказывается от безусловного прекращения огня. Все эти предложения не были приняты российской стороной. Но мы пришли к выводу, что эксперты будут продолжать это рассматривать, и документами обменялись по этому поводу", - добавил он.
Об освобождении пленных и возвращении детей
Вторым приоритетом является освобождение всех украинских пленных и возвращение депортированных детей.
"Мы настаиваем на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей", - заявил Умеров.
Стороны договорились сосредоточиться не на цифрах, а на конкретных категориях пленных. В первую очередь речь идет о тяжелораненых и тяжело больных, а также молодых солдат в возрасте от 18 до 21-25 лет - по формуле "всех на всех". Отдельно обсуждался вопрос возвращения тел погибших.
"Мы договорились о возвращении тел на 6 тысяч погибших солдат", - сказал он.
Относительно депортированных детей, Украина передала список нескольких сотен и считает этот вопрос ключевым.
"Этот вопрос является для нас фундаментальным приоритетом. Если Россия действительно привержена мирному процессу, возвращение хотя бы половины детей из этого списка стало бы позитивным сигналом", - сказал Умеров.
О переговорах Путина и Зеленского
Украина выступает за организацию прямой встречи на самом высоком уровне.
"Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров", - подчеркнул Умеров.
Кроме того, Киев предлагает привлечь к этому процессу мировых лидеров, в частности президента США. По словам министра, дальнейшие переговоры делегаций целесообразны лишь ради подготовки такой встречи.
"Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца, с 20 по 30 июня", - добавил глава Минобороны.
О наказании для РФ
Министр подчеркнул, что прекращение войны является общим требованием не только Украины, но и всего цивилизованного мира.
"Мы очень долго говорили России, эта война должна закончиться, и весь мир нас в этом поддерживает. Первые необходимые шаги понятны всем: прекращение огня, гуманитарные акции и подготовка к встрече лидеров", - указывает Умеров.
Если Россия действительно хочет мира, она должна действовать соответственно, подчеркнул Умеров. В противном случае, по его мнению, должны быть применены международные санкции.
"Если же Россия серьезно настроена на прекращение войны, она будет двигаться в этом направлении. Если нет, международные санкции должны быть применены. Спасибо всем, кто рядом с нами", - подытожил глава Минобороны.
О контроле над прекращением огня
Украинская сторона настаивает на привлечении США к процессу урегулирования и контроля за прекращением огня. Кислица указал на сопротивление РФ относительно участия США в предыдущей встрече.
"Российская делегация на предыдущей встрече была против присутствия США. Это очень печально, потому что США являются важным гарантом доверия", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что без участия США и других партнеров невозможно говорить о долгосрочной архитектуре безопасности в Европе.
"Для обеспечения долгосрочной архитектуры безопасности США должны быть привлечены. Если европейские партнеры не будут привлечены - о долгосрочности речь не идет", - резюмировал Кислица.
Кислица подчеркнул важность международного мониторинга любых договоренностей, в частности прекращения огня.
"Должны привлекать партнеров, которые имеют потенциал и желание мониторить, в первую очередь - прекращение огня", - указывает он.
По его словам, Соединенные Штаты имеют необходимый потенциал для этого, если дело дойдет до конкретных решений.
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