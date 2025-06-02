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Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Стамбуле: что известно

Алёна Воронина
2 июня 2025, 16:39
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Готовится новое освобождение пленных, отметил президент Украины.
Переговоры в Стамбуле, Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Стамбуле/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, Офис президента Украины

Кратко:

  • Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Стамбуле
  • Он отметил, что готовится новое освобождение пленных
  • По его словам, больше деталей объявит Умеров в докладе по результатам встречи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Стамбуле.

В комментарии журналистам он подтвердил, что переговоры между украинской и российской сторонами в Стамбуле завершились. Президент подчеркнул, что он ожидает полный доклад министра обороны Рустема Умерова по результатам встречи.

видео дня

"Переговоры в Стамбуле только что завершились и я ожидаю полный доклад министра Умерова. Они обменялись документами через турецкую сторону, мы готовим новое освобождение пленных", - заявил Зеленский.

Он не уточнил деталей документов, которые были обсуждены, но отметил, что планируется новый этап обмена военнопленными. Обмен будет реализован при содействии Турции.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров заявил, что украинская сторона поднимала несколько вопросов во время встречи, но согласован был только один пункт.

"Первый пункт - прекращение огня. Второй - освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третье - встреча лидеров. Мы согласовали только об обмене. Другие детали предоставим позже", - заявил Умеров.

Об обменах скоро будет сообщено больше деталей, отметил министр обороны Украины.

"Мы сосредотачиваемся на тяжелобольных, фокус на молодежи. Также обмен телами погибших. Больше деталей сообщим позже", - сказал Умеров.

Рустем Умеров
Рустем Умеров/ скрин из видео

Смотрите видео с первыми заявлениями Умерова после переговоров в Стамбуле:

Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Также ранее Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что всегда нужно верить в какие-то решения.

Ранее бывший российский дипломат Бондарев раскрыл реальный план РФ и отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру. По его словам, Путин считает, что у него на руках все козыри.

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