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Переговоры в Стамбуле не приведут к миру: Бондарев раскрыл реальный план РФ

Мария Николишин
2 июня 2025, 14:59
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Путин считает, что у него на руках все козыри.
Переговоры в Стамбуле не приведут к миру: Бондарев раскрыл реальный план РФ
Путин не изменил ультиматумы на переговорах / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления бывшего российского дипломата:

  • Сейчас реальных переговоров между Украиной и РФ не происходит
  • России невыгодно просто так останавливаться
  • Путин убежден, что может "дожать" Украину военным путем

Переговоры делегаций Украины и России могут продолжаться сколько угодно. Страна-агрессор будет "играть", пока посчитает нужным. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

По его словам, россияне могут "играть" до тех пор, пока у них остается надежда на то, что, Трамп "созреет", смягчится, и его можно будет раскрутить на какую-то выгодную для Москвы сделку. Или пока Украина не окажется в такой ситуации, что будет вынуждена соглашаться вообще на любые, даже самые "дикие" требования.

"Переговорный процесс нужно всегда ставить в кавычки, потому что никаких реальных переговоров не происходит. Ни одна из сторон не готова к настоящему мирному урегулированию. Украина, очевидно, не хочет завершать войну как проигравшая сторона - с отсеченными территориями, сокращенной армией и другими унизительными условиями. А Путин, как мы видим, действует последовательно. Какие ультиматумы он выкатил США и НАТО в 2021 году - тех же требований он до сих пор и придерживается. Какие условия он озвучил в Стамбуле в 2022-м - например, демилитаризация Украины, - те же пункты фигурируют и сегодня. Он не отступил ни на йоту", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что для Украины требования России неприемлемы, но и России невыгодно просто так останавливаться, если она считает, что может добиться большего.

"Ведь когда все "на мази" - зачем останавливаться? Можно же попытаться выжать максимум. Поэтому и Россия, на самом деле, тоже не заинтересована ни в настоящем перемирии, ни в остановке боевых действий. Не нужно себя обманывать и рассчитывать, что так называемые переговоры - в Стамбуле или где-то еще - приведут к реальному урегулированию. Сам по себе этот процесс к миру не приведет", - считает Бондарев.

Он также добавил, что дипломатия начинает работать тогда, когда пушки уже не могут добиться своего.

"Когда одна из сторон понимает, считает, что силой она добьется большего, чем мирным способом, она прибегает к силе, как это сделал Путин. Когда стороны понимают, что силой уже не могут ничего добиться, тогда они начинают разговаривать серьезно. Но пока что до этой точки мы не дошли. По крайней мере, Россия до этого не созрела. Путин, судя по всему, считает, что у него на руках все козыри. Он убежден, что может "дожать" Украину и ее западных партнеров военным путем. Он же сам недавно это открыто говорил - на какой-то встрече с военными. Мол, нужно "добить", "дожать" - все в этом духе", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о переговорах в Стамбуле:

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с представителями России.

Зеленский также сказал, что Украина будет поднимать на переговорах в Стамбуле вопрос перемирия и возвращения детей. Но он не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам.

В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина стремится к миру превыше всего, но не ценой капитуляции.

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Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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