Зеленский изменил состав делегации для переговоров в Стамбуле - что известно

Президент Владимир Зеленский внес изменения в переговорную группу Украины для встречи с российской стороной в Стамбуле 2 июня.

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Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ

Возглавит украинскую делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с представителями России, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайт Офиса президента под номером №359/2025.

В состав делегации, которая будет представлять Украину на переговорах, войдут:

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Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины, глава делегации;

Александр Бевз - советник руководителя Офиса президента Украины;

Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины;

Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Юрий Ковбаса - представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего Вооруженных сил Украины;

Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;

Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле в основном остался таким же, как и во время первого раунда, состоявшегося 16 мая. В то же время в ее состав на этот раз не включили начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого.

Зато делегацию дополнили двое новых участников - Юрий Ковбаса и Евгений Острянский.

Согласно президентскому указу, глава делегации Рустем Умеров имеет полномочия вносить изменения в ее состав по согласованию с Президентом Украины, а также в установленном порядке привлекать к работе делегации работников госучреждений, предприятий, организаций (с согласия их руководителей), а также научных советников и экспертов (с их согласия).

Кроме того, указом утверждены директивы для украинской делегации по переговорам с международными партнерами и представителями РФ о достижении справедливого и длительного мира - их содержание остается засекреченным.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с участием делегации в этом переговорном процессе.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 мая Украина передала России проект документа о прекращении огня. У российской стороны было примерно четыре дня, чтобы предоставить свой ответ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В то же время политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что для успешных мирных переговоров Украина должна удерживать линию фронта. Впрочем, в ближайшее время существенного прогресса на дипломатическом направлении не предвидится.

Президент Владимир Зеленский отметил, что мировое сообщество и Украина уже больше недели ожидают от России официального меморандума с предложениями по завершению войны. Однако Кремль продолжает озвучивать ультимативные требования вместо конструктивного диалога.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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