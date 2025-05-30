Сценарий уже написан: что РФ привезет на переговоры с Украиной 2 июня

Кремль использует переговоры, чтобы обвинить Украину в отказе от мирного диалога.

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Кремль раскрывает истинную цель встречи в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

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Почему Россия не рассчитывает на успех переговоров

Какие главные требования РФ остаются неизменными

Российская политическая элита не ожидает существенного прогресса от очередной встречи с украинской делегацией в Стамбуле, запланированной на 2 июня. Об этом сообщает российские СМИ.

По данным собеседников, в Кремле не надеются на прорыв в переговорах. Администрация Владимира Путина имеет целью прежде всего показать Западу, что именно Украина отказывается от мира, а не стремится договориться об урегулировании конфликта.

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В так называемом "меморандуме", который Россия планирует представить на переговорах, останутся те же основные требования, что и во время встречи в Стамбуле 16 мая.

К ключевым позициям Кремля относятся: нейтральный статус Украины, отказ от ядерного оружия, ограничение военного потенциала, признание аннексированных территорий, официальный статус русского языка, отказ от репараций и отмена санкций.

Один из дипломатов МИД РФ прямо заявил:

"Нас просили о переговорах, мы приехали, меморандум протянули. Если Украина публично откажется - нам это только на руку".

Также политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, отмечает, что шансы на достижение глобального соглашения остаются минимальными.

На новый раунд переговоров в Стамбул отправятся те же чиновники, что и в прошлый раз. Возглавляет делегацию помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Мирные переговоры и "меморандум" РФ - что известно

Как ранее сообщал Главред, 28 мая Россия предложила Украине провести второй раунд прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на этой встрече в Турции.

В ответ министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская сторона уже передала России свой вариант документа о прекращении огня. По словам министра, теперь у Москвы есть до четырех дней, чтобы предоставить официальный ответ.

Кроме того, США надеются, что Украина прибудет на следующей неделе в Стамбул на прямые переговоры с Россией. Дональд Трамп верит, что встреча сдвинет с мертвой точки вопрос завершения войны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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