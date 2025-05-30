Операция "Золотой дрон": раскрыты подробности сделки РФ и Ирана по "Шахедам"

Кремль рассчитываются золотом, чтобы обойти санкции США и избежать цифрового финансового следа.

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Отчет C4ADS выявил использование золота для оплаты дронов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Россия платила Ирану за дроны "Шахед" золотом и банковскими переводами

Золото помогло обойти санкции и обеспечить анонимность платежа

Россия осуществляла оплату за иранские дроны-камикадзе "Шахед" не только банковскими переводами, но и золотыми слитками. Об этом говорится в отчете исследовательской организации C4ADS, который оказался в распоряжении The Washington Post.

По данным издания, в рамках многомиллионной сделки между российским заводом "Алабуга" и подсанкционной иранской компанией Sahara Thunder, часть платежей была осуществлена именно золотом. В выписке из контракта указано, что речь идет о слитках на сумму около 104 миллионов долларов.

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Кроме традиционного банковского перевода, который, по предоставленным документам, прошел через один из банков в Объединенных Арабских Эмиратах, поставки золотом позволили сторонам избежать контроля со стороны международных финансовых систем.

"Используя золото, стороны избежали использования доллара США, который может быть в дефиците или подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США. Передача золота также обеспечивает дополнительную анонимность, поскольку обходит традиционные финансовые системы, оставляя ограниченный цифровой след", - говорится в отчете.

Также отмечается, что вскоре после введения американских санкций, компания Sahara Thunder начала процедуру ликвидации. Вероятно, на ее месте появится новая юридическая структура для продолжения операций.

Шахед / Инфографика: Главред

В C4ADS отмечают, что партнерство РФ и Ирана в сфере беспилотников демонстрирует, насколько гибко санкционированные субъекты умеют адаптироваться к ограничениям:

"Только понимая и адаптируясь к этим тактикам, глобальные заинтересованные стороны могут помешать деятельности подобных субъектов".

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп не исключил возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает все большее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров.

По данным Politico, Трамп дал понять, что его терпение в отношении главы РФ Владимира Путина исчерпывается. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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