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Россия готовит ракетный удар по Украине: эксперт рассказал о возможности новой атаки

Руслан Иваненко
29 мая 2025, 21:44
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Эксперт Жданов прогнозирует, что ракеты РФ будут готовы к применению в течение ближайшей недели.
ракеты, Ту-95
Военный эксперт сообщает о подготовке РФ к ракетному удару / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, ua.depositphotos.com

О главном:

  • Россия активизирует авиабазу "Энгельс" и накапливает ракеты Х-101/55 для удара по Украине
  • Жданов говорит, что ракеты будут готовы к применению через неделю-две после техобслуживания

Российская армия в ближайшее время может нанести масштабный ракетный удар по территории Украины. Активность РФ, в частности на аэродроме базирования бомбардировщиков Ту-95МС "Энгельс", свидетельствует о подготовке к атаке.

Количество ракет Х-101/55 на этой базе резко возрастает. О возможных сроках удара, накопленных запасах ракет и приоритетных целях Кремля рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

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Мониторинговые каналы зафиксировали рекордную активность на авиабазе "Энгельс-2" за время полномасштабной войны. За последние четыре дня там приземлилось восемь военно-транспортных самолетов Ил-76, которые, по данным, доставляют груз с крылатыми ракетами Х-101/55.

По словам Олега Жданова, российская армия способна выпускать до 100 ракет разных типов ежемесячно.

"Я думаю, что РФ немного изменила тактику. После наших ударов по аэродрому, в том числе "Энгельс", скорее всего, россияне не держат на аэродроме боезапас. После тех взрывов и пожаров, которые там произошли, я думаю, боезапас держится где-то на складах", - отметил Жданов.

Он добавил, что после серии массированных ракетно-шахедных атак по украинским территориям нужно подготовить самолеты к новому боевому применению. Поэтому партия ракет, вероятно, доставлена транспортной авиацией.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

"Эти самолеты стратегической авиации, такие как Ту-95, стоят заправленные и снаряженные. Поэтому такая партия пришла, сейчас они заправят, будут проводить техническое обслуживание самолетов и снарядят их ракетами", - пояснил эксперт.

Для Украины это означает, что приказ на применение ракет может поступить в любой момент, сообщил эксперт.

"Я не считаю, что они уже полностью готовы. Сначала все ракеты нужно принять, проверить, обслужить и подготовить к боевому использованию. На это понадобится примерно неделя, а возможно и около десяти дней", - заявил Олег Жданов.

Атаки на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска РФ совершили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА типа "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.

Позже выяснилось, что в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он "очень разочарован" массированными обстрелами Украины, которые состоялись в минувшие выходные. При этом Америка все еще не вводит жесткие санкции против России, чтобы не испортить "сделку".

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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