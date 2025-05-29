РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на 'Оленью': аналитики выяснили, для чего

Кратко:
- РФ сосредоточила на аэродроме "Оленья" 40 бомбардировщиков Ту-22М3, 11 Ту-95МС и 5 самолетов Ан-12
- Такие действия могут быть попыткой запутать разведку и скрыть подготовку к новым ударам по Украине
- Не все имеющиеся самолеты на аэродроме реально готовы к применению
Россия сосредоточила на аэродроме "Оленья" одновременно 40 Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС и пять самолетов Ан-12. Такие маневры могут быть попыткой запутать разведку и скрыть подготовку к новым массированным ракетным ударам по Украине. Об этом пишет Defense Express.
На спутниковых изображениях проекта AviVector, сделанном 26 мая 2025 года, зафиксировано, что на аэродроме "Оленья" (Мурманская область) одновременно находились:40 бомбардировщиков Ту-22М3 (это почти 67% от общего флота этих самолетов в РФ, которого насчитывается до 60 единиц), 11 стратегических ракетоносцев Ту-95МС (примерно 20% от общего числа) и 5 транспортных или морских самолетов Ан-12.
Эти данные существенно контрастируют с предыдущими наблюдениями: еще в середине мая на сибирской авиабазе "Белая" находились аж 42 Ту-22М3. Учитывая, что общее количество таких бомбардировщиков в распоряжении РФ оценивается в 60 единиц, Россия менее чем за две недели перебросила две трети всего флота Ту-22М3 обратно на "Оленью".
"Из этого прямо следует, что за эти две недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж четыре десятка своих ракетоносителей, что выглядит по-своему парадоксально. Потому что сейчас РФ если и использует Ту-22М3 для ударов по Украине, то крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами", - отметили аналитики.
Несмотря на наличие 11 Ту-95МС на "Оленье", в массированном ударе по Украине 26 мая приняли участие только три самолета этого типа. Это может свидетельствовать об ограниченности ресурса - то есть реальная боевая способность значительно ниже, чем визуальное скопление авиации.
Ротация на "Энгельсе"
Авторы AviVector также предоставили снимки аэродрома "Энгельс", одного из ключевых пунктов стратегической авиации РФ. По состоянию на 25 мая 2025 года там зафиксировано 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 4 Су-34. Однако уже на следующий день, 26 мая, количество техники резко уменьшилось - размещено 3 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 2 Су-34.
После удара 26 мая на "Энгельс" вернулось сразу семь Ту-95МС, еще один отправился на "Оленью".
Эксперты предполагают, что эти постоянные перемещения бомбардировщиков между различными аэродромами - намеренная стратегия России. Цель - усложнить украинской разведке и союзникам фиксацию момента боевого вылета для подготовки к ударам по Украине.
"При этом получается, что россияне идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну и Ту-160 заодно", - добавили в издании.
Ликвидация российских Ту-22М3 - новости по теме
Напомним, 15 августа 2024 года в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель ракет Х-22, которые РФ использует для ударов по Украине. По данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность.
Также ночь на 20 января дроны-камикадзе ВСУ ударили по Казанскому авиазаводу, где изготавливают стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Аналитики Defence Express указывают, что Россия не способна строить эти самолеты "с нуля" - она использует еще советские заготовки.
Как сообщал Главред, 2 апреля в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в Иркутской области во время планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, один человек погиб. Причиной стала техническая неисправность, самолет упал в безлюдной местности без разрушений на земле.
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