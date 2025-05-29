РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на 'Оленью': аналитики выяснили, для чего

За две недели РФ перебросила около двух третей своего флота Ту-22М3 с авиабазы "Белая" на "Оленью".

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На "Оленьей" аномальное скопление российских ракетоносцев / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, спутниковый снимок AviVector

Кратко:

РФ сосредоточила на аэродроме "Оленья" 40 бомбардировщиков Ту-22М3, 11 Ту-95МС и 5 самолетов Ан-12

Такие действия могут быть попыткой запутать разведку и скрыть подготовку к новым ударам по Украине

Не все имеющиеся самолеты на аэродроме реально готовы к применению

Россия сосредоточила на аэродроме "Оленья" одновременно 40 Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС и пять самолетов Ан-12. Такие маневры могут быть попыткой запутать разведку и скрыть подготовку к новым массированным ракетным ударам по Украине. Об этом пишет Defense Express.

На спутниковых изображениях проекта AviVector, сделанном 26 мая 2025 года, зафиксировано, что на аэродроме "Оленья" (Мурманская область) одновременно находились:40 бомбардировщиков Ту-22М3 (это почти 67% от общего флота этих самолетов в РФ, которого насчитывается до 60 единиц), 11 стратегических ракетоносцев Ту-95МС (примерно 20% от общего числа) и 5 транспортных или морских самолетов Ан-12.

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Эти данные существенно контрастируют с предыдущими наблюдениями: еще в середине мая на сибирской авиабазе "Белая" находились аж 42 Ту-22М3. Учитывая, что общее количество таких бомбардировщиков в распоряжении РФ оценивается в 60 единиц, Россия менее чем за две недели перебросила две трети всего флота Ту-22М3 обратно на "Оленью".

"Из этого прямо следует, что за эти две недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж четыре десятка своих ракетоносителей, что выглядит по-своему парадоксально. Потому что сейчас РФ если и использует Ту-22М3 для ударов по Украине, то крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами", - отметили аналитики.

Несмотря на наличие 11 Ту-95МС на "Оленье", в массированном ударе по Украине 26 мая приняли участие только три самолета этого типа. Это может свидетельствовать об ограниченности ресурса - то есть реальная боевая способность значительно ниже, чем визуальное скопление авиации.

Российские самолеты на аэродроме "Оленья" / Фото: спутниковый снимок AviVector

Ротация на "Энгельсе"

Авторы AviVector также предоставили снимки аэродрома "Энгельс", одного из ключевых пунктов стратегической авиации РФ. По состоянию на 25 мая 2025 года там зафиксировано 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 4 Су-34. Однако уже на следующий день, 26 мая, количество техники резко уменьшилось - размещено 3 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 2 Су-34.

После удара 26 мая на "Энгельс" вернулось сразу семь Ту-95МС, еще один отправился на "Оленью".

Эксперты предполагают, что эти постоянные перемещения бомбардировщиков между различными аэродромами - намеренная стратегия России. Цель - усложнить украинской разведке и союзникам фиксацию момента боевого вылета для подготовки к ударам по Украине.

"При этом получается, что россияне идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну и Ту-160 заодно", - добавили в издании.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Ликвидация российских Ту-22М3 - новости по теме

Напомним, 15 августа 2024 года в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель ракет Х-22, которые РФ использует для ударов по Украине. По данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность.

Также ночь на 20 января дроны-камикадзе ВСУ ударили по Казанскому авиазаводу, где изготавливают стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Аналитики Defence Express указывают, что Россия не способна строить эти самолеты "с нуля" - она использует еще советские заготовки.

Как сообщал Главред, 2 апреля в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в Иркутской области во время планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, один человек погиб. Причиной стала техническая неисправность, самолет упал в безлюдной местности без разрушений на земле.

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