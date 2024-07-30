В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на 'Оленье'

Причастность Украины к атаке представитель ГУР "не подтверждает и не опровергает".

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В результате атаки выведены из строя два Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео

Во время удара по военному аэродрому "Оленья" в Мурманской области РФ были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Восстановление самолетов займет несколько месяцев. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

"Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые - борт №33 и борт №31. Борт №33 - это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 - это также определенные повреждения", - рассказал он.

Юсов уточнил, что во время атаки на аэродроме оккупантов не сработала воздушная тревога. На восстановление этих самолетов россиянам понадобится несколько месяцев. Представитель ГУР отметил, что атака состоялась 25 июля, хотя ранее сообщалось о 27 июля.

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"По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно в 15:47 зафиксирован подобный удар", - сказал Юсов.

В то же время представитель ГУР "не подтверждает и не опровергает" причастность Украины к атаке на аэродром "Оленья".

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удар по аэродрому "Оленья"- что известно

Напомним, 27 июля стало известно, что на аэродроме "Оленья" украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3. Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

Источник в украинской разведке утверждает, что 24 июля в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительным для россиян, чем сейчас известно Украине. Во время этой атаки украинские дроны впервые залетели на расстояние 1800 км.

Как сообщал Главред, представитель ГУР Андрей Юсов официально подтвердил поражение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Удар по вражескому аэродрому "Оленья" и нефтеперерабатывающему заводу стал значительным достижением для украинских войск.

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