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Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром "Саки"

Анна Косик
26 июля 2024, 12:30
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В результате ночной атаки на вражеский аэродром ВСУ удалось поразить несколько важных для оккупантов целей, в частности речь может идти об истребителях Су-34 и Су-35.
Су-34, дым
Уже известно о попадании по складу оккупантов, но это могут быть не все "сюрпризы" / Коллаж: Главред, фото: flickr

В ночь на 26 июля на военный аэродром "Саки", что во временно оккупированном Крыму, ВСУ совершили атаку. По состоянию на сейчас известно о детонации боеприпасов, однако представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук убежден, что речь может идти и о поражении самолетов страны-агрессора России.

В эфире телеканала FREEДОМ он рассказал, что сейчас идет доразведка удара, но предварительно можно говорить о попадании в склад боеприпасов, а также на аэродроме могли быть поражены несколько вражеских самолетов.

Братчук отметил, что последний раз "Саки" украинские силы атаковали еще в январе. Вероятно, поэтому оккупанты надеялись, что больше ударов по аэродрому не будет. Подтверждением этого является то, что враг даже не успел поднять самолеты в воздух, а ей на аэродроме было около 16 единиц.

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"Здесь надо понимать, как по мне, более глобальный момент. Дело в том, что самолеты - это приятно, когда мы говорим о том, что сбиваются, уничтожаются. Но, на мой взгляд, все-таки главное - когда уничтожается аэродромная инфраструктура. Потому что это то, что обеспечивает полеты этих самолетов. Не будет инфраструктуры - не будет взлетов и тем более посадок не будет. И, как минимум, враг будет перемещать свои самолеты на более дальнее расстояние, например, на территорию уже Российской Федерации, что увеличивает и время подлета, и возможности наших средств противовоздушной обороны на то, чтобы реагировать в случае вражеской авиационной атаки... И самое главное, наши люди будут иметь больше времени для того, чтобы спрятаться в безопасном месте", - добавил он.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Атаки ВСУ на Крым - последние новости

Недавно Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы повредили железнодорожный паром "Славянин", который имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе. Удар повлечет России дальнейшие логистические проблемы при снабжении своих оккупационных сил на юге Украины и перевозках сжиженного нефтяного газа.

Накануне стало известно, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму, была поражена военная часть россиян.

Также ранее в результате атаки ATACMS на военные объекты захваченного Россией Крыма, оккупанты потеряли военную технику, которая находилась на ремонте.

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