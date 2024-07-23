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Дроны атаковали особую часть ГРУ: в Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму

Алексей Тесля
23 июля 2024, 11:55
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Как минимум один из 21 атаковавших сегодня ночью Севастополь БПЛА не был сбит, пишут СМИ.
Дроны атаковали особую часть ГРУ: в Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму
Появились подробности удара по целям РФ в Крыму / Колаж: главред, фото: Міноборони РФ, Радіо Свобода, скріншот з відео

В результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму, была поражена войсковая часть россиян.

По данным источников Telegram-канала ASTRA в экстренных службах аннексированного региона, как минимум один из 21 атаковавших сегодня ночью Севастополь БПЛА не был сбит.

В результате дрон попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе. О пострадавших неизвестно, отмечается в сообщении.

видео дня

Что известно о воинской части в/ч 65372

Как ранее сообщал Центр журналистских расследований, в/ч 65372 — это отдельный радиоузел особого назначения ГРУ ГШ ВС РФ.

Отмечается, что ранее эта же часть была атакована 15 июля.

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что сразу в нескольких районах временно оккупированного полуострова подняли по тревоге воинские части, а местных жителей предупредили об угрозе баллистики. Позже появилась информация об ударах ракетами ATACMS.

Недавно морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму. В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения, огневые позиции врага.

Ранее сообщалось, что любое движение больших десантных кораблей РФ в сторону Севастополя или в обратном направлении превращается в сложный квест. Враг вынужден постоянно обеспечивают боевую охрану БДК, запуская вперед скоростные лодки. Но, это тоже вопрос времени.

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