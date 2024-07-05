Таких объектов больше нет: РФ теряет военно-морской центр в Крыму - ВМС

Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске, говорит Неижпапа.

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РФ теряет военно-морской центр в Крыму / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с deepstatemap

Черноморский флот страны-агрессора России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места, а его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева. Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Reuters.

По его словам, удары украинских ракет и морских беспилотников нанесли серьезный ущерб базе в Севастополе, которая является логистическим центром для ремонта, технического обслуживания, обучения и хранения боеприпасов.

"Он создавался в течение многих десятилетий, возможно, столетий. И теперь они, очевидно, теряют этот центр", - сказал Неижпапа. видео дня

Командующий ВМС отметил, что Украина, которая не располагает крупными военными кораблями, использовала беспилотные военные катера, начиненные взрывчаткой, для атак на российские суда, а также наносила удары по объектам флота и других военных целей в Крыму с использованием ракет Storm Shadow и ATACM.

"Практически все основные боеспособные корабли выведены противником с главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске, часть из них - в Азовском море", - сказал он.

По его словам, российская военно-морская база в Новороссийске на восточном побережье Черного моря не имеет таких объектов, как крымский Севастополь, который служил местом хранения и погрузки крылатых ракет, используемых военными кораблями для нанесения авиаударов по Украине.

"Я понимаю, что сейчас в Новороссийске пытаются решить эту проблему", - сказал Неижпапа, назвав это "главной проблемой" для флота.

Он добавил, что Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять, по его словам, утилизировались в результате подрыва на морских минах, установленных украинскими военно-морскими беспилотниками вблизи Севастопольской бухты.

Черноморский флот России Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Черноморский флот РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

В Азовском море украинские дроны несут угрозу для российских судов после того, как удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота заставили РФ передислоцировать корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск и в другие места. Это является свидетельством того, что Киев намерен атаковать инфраструктуру Москвы за пределами Черного моря, говорится в материале Newsweek.

С момента потери крейсера "Москва" Черноморский флот РФ фактически можно называть флотилией. Однако, несмотря на эту потерю, в составе флота оккупантов все еще остается значительное количество кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет.

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