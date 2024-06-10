Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

РФ пытается снизить уязвимость своих кораблей к ударам украинских беспилотников.

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РФ переместила корабли из Крыма после ударов ВСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

В Азовском море украинские дроны угрожают российским судам после того, как удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота вынудили РФ передислоцировать корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск и в другие места.

Это является свидетельством того, что Киев намерен атаковать инфраструктуру Москвы за пределами Черного моря, говорится в материале Newsweek.

Отмечается, что согласно последним спутниковым снимкам, РФ вывела из Новороссийска по меньшей мере 18 военно-морских кораблей, в том числе два патрульных корабля класса "Василий Быков" и десантные корабли класса Ropucha.

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В материале подчеркивается, что это может говорить о том, что РФ пытается снизить их уязвимость к ударам украинских беспилотников.

Удары по судам РФ в Азовском море

Ранее сообщалось, что в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора.

В сообщении отмечается, что атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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Ранее была названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения. Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Напомним, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

Глава СБУ Василий Малюк, в свою очередь, прогнозирует проведение новых спецопераций, которые нанесут еще больший ущерб врагу - как на суше, так и в море.

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