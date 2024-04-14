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Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

Андрей Ганчук
14 апреля 2024, 16:10
Российские оккупанты заняли новые позиции в серой зоне возле Вербового Запорожской области, однако вряд ли это можно назвать продвижением, сказал боец ВСУ.
Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали
ВСУ отражают атаки оккупантов России в районе Работино / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, DeepState

Оккупационные войска агрессора России за последние полтора месяца заняли новые позиции на северо-западных окраинах Вербового Запорожской области, но вряд ли это можно назвать существенным продвижением. Возможно, враг попытается взять в кольцо населенный пункт Работино. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что войска РФ пытаются оказывать давление на позиции Сил обороны Украины по всему фронту, но сейчас следует обратить внимание на северо-западные окраины Вербового.

Там противник за последние 1,5 месяцы занял новые позиции, однако его шаги вряд ли можно назвать продвижением. Оккупанты зашли в так называемую серую зону, где не было украинских военных.

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"Держаться там не было никакого смысла и все (российские, - ред.) продвижения за последний месяц — это ночные перебежки малыми группами на пустые позиции, контактов с применением стрелкового оружия не было давненько", - отметил Алекс.

Также он добавил, что в районе Вербового оккупанты усилили свои действия. Там противник оборудует минометные позиции, поскольку понял: Работино взять в лоб не удастся.

"Потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо значительно легче, - подчеркнул боец ВСУ.

Ситуация в районе Работино – главные новости по теме:

Российские войска пытаются прорвать линию фронта в районе Работино, рассказал 1 марта депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Враг использовал тактику, связанную с применением на поле боя малых групп.

Оккупанты России пытаются захватить Работинский выступ в Запорожской области, который в 2023 году освободили украинские войска, сообщил 12 марта представитель оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лыховий.

"Вражеская группировка остается на том же уровне. Враг при этом проводит ротацию и заменяет истощенные части и уничтоженные подразделения новыми. Их переводят из резерва на усиление. Но они не добавляются к имеющимся, ударная группировка не увеличивается. Это скорее попытка поддержать боеспособность одной группировки, численностью около 50 тысяч человек, на том же уровне", - говорил представитель ВСУ.

Под Работино перекинули новую пехотную бригаду, считают журналисты Forbes. Бригада прибыла на позиции в критическое время.

"Украинский гарнизон в разрушенном городе и его окрестностях почти ежедневно отражает российские атаки. Это делают уставшие войска. Более того, с этого направления вывели часть 47 бригады, которую отправили защищать Авдеевку", - подчеркивается в сообщении.

Что известно о селе Работино?

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

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ВСУ Запорожская область войска России война России и Украины Работино
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