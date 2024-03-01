Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

На Запорожском направлении россияне активно используют танки и бронированную технику.

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Враг атакует у Работино / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, mil.ru

На Запорожском направлении у оккупантов РФ есть преимущество в артиллерии и авиации, рассказал представитель Легиона Свободы Константин Денисов.

Враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп, рассказал он в эфире Еспресо.

"На Запорожском направлении оккупанты пытаются использовать тактику авдеевских событий. Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-то здание, оборудовать огневую точку", — говорит украинский защитник.

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При этом на Запорожском направлении россияне активно используют танки и бронированную технику, пояснил он.

"Танки и другая бронированная техника используется захватчиками для продавливания и выдавливания наших ребят с занимаемых позиций. Вражеская артиллерия бьет постоянно. Работает все: от минометов, советских танков, которые они используют как артиллерийские установки, до РСЗО Град - она работает беспрестанно", — сказал Денисов.

Подробности боев на юге

В свою очередь депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в комментрии 24 Каналу уточнил, что сейчас ключевое обострение в районе Работино, где враг пытается небольшими группами прорывать линию фронта.

"Впрочем, если проанализировать по предыдущим неделям, мы уже можем статистически фиксировать, что количество обстрелов уменьшается. Как и уменьшается количество попыток россиян отбить населенный пункт Работино или двигаться в направлении Орехова", – отметил он.

Благодаря действиям Вооруженных сил Украины ситуация остается контролируемой и враг не смог захватить ни одного метра территорий в этом направлении.

"Однако они пытаются создавать все же напряжение в прифронтовых территориях и от этого обычно погибает и получает ранения гражданское население. Что касается именно гражданского населения на временно оккупированных территориях, мы знаем, что сейчас происходят так называемые псевдовыборы, и вот россияне очень давят", – добавил Ашурбеков.

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на Запорожском направлении

Ранее сообщалось, что войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино. Оккупационные войска агрессора России пытаются отбить у Сил обороны Украины населенный пункт, который был освобожден в ходе летнего контрнаступления.

Напомним, 18 февраля войска РФ пошли в наступление, но ВСУ устроили им разгром. Враг в ходе боя применил 30 единиц военной техники и пехоты, но после удара со стороны армии Украины вынужден был вернуться на прежние позиции.

На следующие сутки бойцы ВСУ сорвали еще одно наступление РФ на Запорожском направлении. Враг получил решительный отпор. Уничтожена военная техника, ликвидирована пехота российской армии.

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