Бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении: кадры разгрома врага

Бойцы армии Украины второй день подряд сорвали наступление российских оккупантов на Запорожском направлении. Враг ночью пытался провести штурм позиций ВСУ, но получил решительный отпор.
Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, уничтожены военная техника войск РФ и личный состав вражеских сил.
"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена. Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага – неудачны. Техника уничтожена. Личный состав – добит", - подчеркивается в сообщении.видео дня
В Генштабе ВСУ также рассказали, что враг провел множество безуспешных атак на данном направлении.
"На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботино Запорожской области", - указали в штабе.
Смотрите видео разгрома сил РФ в Запорожской области войсками Украины:
Ситуация на Запорожском направлении
Боец Легиона Свободы Константин Денисов заявил, что войска РФ "хотят" выйти на админграницы Запорожской области. Враг формирует штурмовые подразделения с целью отодвинуть ВСУ с занимаемых позиций.
Войска РФ 18 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.
Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении, считают аналитики DeepState. В частности, они отмечали прорыв обороны украинской армии юго-западнее Вербового и попытку ликвидировать эту проблему. Часть вражеских сил прорвались в Работино, однако большинство из них были ликвидированы украинскими бойцами.
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