Бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении: кадры разгрома врага

Войска агрессора России 10 раз безуспешно атаковали позиции сил обороны Украины в районе Работино Запорожской области, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

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Российские войска ночью атаковали позиции ВСУ в Запорожской области и получили ответный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Сухопутные войска

Бойцы армии Украины второй день подряд сорвали наступление российских оккупантов на Запорожском направлении. Враг ночью пытался провести штурм позиций ВСУ, но получил решительный отпор.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, уничтожены военная техника войск РФ и личный состав вражеских сил.

"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена. Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага – неудачны. Техника уничтожена. Личный состав – добит", - подчеркивается в сообщении. видео дня

В Генштабе ВСУ также рассказали, что враг провел множество безуспешных атак на данном направлении.

"На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботино Запорожской области", - указали в штабе.

Смотрите видео разгрома сил РФ в Запорожской области войсками Украины:

Войска РФ второй день подряд атаковали ВСУ в Запорожской области и получили отпор / Скриншот Главред

Ситуация на Запорожском направлении

Боец Легиона Свободы Константин Денисов заявил, что войска РФ "хотят" выйти на админграницы Запорожской области. Враг формирует штурмовые подразделения с целью отодвинуть ВСУ с занимаемых позиций.

Войска РФ 18 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении, считают аналитики DeepState. В частности, они отмечали прорыв обороны украинской армии юго-западнее Вербового и попытку ликвидировать эту проблему. Часть вражеских сил прорвались в Работино, однако большинство из них были ликвидированы украинскими бойцами.

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