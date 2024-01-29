Россияне готовятся выйти на административные границы Запорожской области

Силы безопасности и обороны Украины выбивают и уничтожают россиян, но техники у россиян остается много, отметил Денисов.

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Оккупанты хотят продвинуться к Запорожью / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов заявил, что на Запорожском направлении оккупанты формируют штурмовые подразделения, чтобы дальше проводить наступательные действия и отодвинуть ВСУ от занимаемых позиций.

"Оккупантам надо восстановить контроль над несколькими важными логистическими участками, которые они потеряли. Поэтому они не оставляют планов выйти на административные границы Запорожской области", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо".

Боец "Легиона Свободы" также рассказал о средствах, которые сосредоточила армия РФ на Запорожской линии фронта.

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"Там достаточно много ресурсов для того, чтобы в режиме 24/7 вести обстрелы. Часть из них работает, движется, обстреливает, поддерживает их штурмовую пехоту. Другие технику они используют как артиллерийские установки. У них есть разные танки, от Т-55 до более-менее современных, модернизированных, как Т-80. Также на вооружении у россиян много самоходных установок и пушек", - отметил он.

Силы безопасности и обороны Украины выбивают и уничтожают россиян, но техники у россиян на этом направлении остается много, отметил Денисов.

"К тому же на Запорожском направлении находится несколько артиллерийских подразделений РФ. Мотострелкам тоже активно предоставляется артиллерийское вооружение. Поэтому у оккупантов здесь существенное преимущество над нами. Они имеют возможность брать количеством", - добавил он.

Напомним, что военный эксперт из Ираиля Давид Шарп рассказал, что россияне перешли в наступление на Запорожье. Ситуация на южном фасе боевых действий остаются достаточно сложной. В то же время россияне активизировали попытки отбить утраченные позиции.

ВСУ пошли вперед на Запорожье и выбили оккупантов и захватили новые рубежи. Мэр Мелитополя сообщил, что уточнил, что украинские защитники отбили три атаки врага на юго-восток от Роботино на Запорожье.

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