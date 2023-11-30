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Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

Юрий Берендий
30 ноября 2023, 22:58
По словам эксперта, ситуация на южном фасе боевых действий остаются достаточно сложной. В то же время россияне активизировали попытки отбить потерянные позиции.
Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт
На Запорожском направлении может повториться Авдеевский сценарий / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Генштаб ВСУ

Для Сил обороны Украины на Запорожском направлении ситуация складывается не самым лучшим образом. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт по Ираилу Давид Шарп. По его словам, решающим фактором на этом направлении будет количество резервов, которые россияне смогут задействовать.

"Российская оборонная доктрина предусматривает контратаки при первой возможности. Это касается и района Вербового и Работиного. Тем более, что украинские наступательные действия по сравнению с летом и началом осени сейчас менее активны", – отметил Давид Шарп.

Он добавил, что россияне осуществляют контратаки даже на локальном уровне с использованием малых групп. При этом, Силам обороны Украины удалось сделать выступ для вклинивания в оборону противника в направлении Токмака.

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"Любое вклинивание имеет и обратную сторону. С одной стороны, ты наступаешь и расширяешься, но с другой стороны, когда вклинивание становится статичным – его удобно атаковать", – подчеркнул военный эксперт.

Он делает вывод, что россияне пытаются провести наступление с фланга и направления "в лоб", однако сейчас эти атаки неэффективны и ограничены из-за отсутствия значимых успехов. Но существует угроза, что при увеличении их резервов ситуация может стать аналогичной той, что возникает вблизи Авдеевки. Так же, как в том случае, город окружен с флангов, и русские пытаются захватить его, хотя пока это безрезультатно.

Еэксперт резюмирует, что можно ожидать дальнейшее активизирование россиян на Запорожском направлении, при условии, что у них есть достаточно сил и средств.

Боевые действия на Запорожском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины достигли весомых успехов в районе Работиного Запорожской области. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Как сообщили в мониторинговой группе DeepState, Вооруженные силы Украины принимают все возможные меры для освобождения территорий от российских оккупантов. Есть положительные результаты от операций на фронте в Запорожской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Вооруженным силам Украины требуется оружие, которая способна эффективно уничтожать линии обороны оккупантов.

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