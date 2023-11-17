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Контрнаступление на Запорожье: ВСУ продвинулись возле Работино - ISW

Анна Ярославская
17 ноября 2023, 07:28
Украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения вблизи Работино 15 ноября.
Контрнаступление на Запорожье: ВСУ продвинулись возле Работино - ISW
ВСУ имеют подтвержденные достижения вблизи Роботино / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Силы обороны Украины достигли подтвержденных территориальных успехов возле Работино Запорожской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения вблизи Работино 15 ноября.

Российский "военкор" опубликовал видеозапись от 15 ноября с геолокацией, на которой видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Работино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских войск.

видео дня

Кроме того, российские источники утверждают, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Копаней (5 км к северо-западу от Работино), Ровно (9 км к западу от Работино), Новопрокоповки (к югу от Работино), Вербового (8 км к востоку от Работино), а также в направлении Новофедоровки (14 км к северо-востоку от Работино).

В то же время украинский военный наблюдатель Константин Машовец оценил, что украинские силы, вероятно, достигли определенных успехов в направлении Новопокровки, и их отделяет лишь одна лесополоса от населенного пункта, который защищает российский 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии ДШВ.

Машовец добавил, что несколько дней назад украинские войска, похоже, несколько оттеснили подразделения российской 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) на Копанском направлении и продвинулись ближе к Нестерянке (10 км к северо-западу от Работино).

Машовец также заявил, что части российского 247-го гвардейского полка (7-й гвардейской дивизии ВДВ), очевидно, потеряли контроль над высотами к северо-западу от Вербового, что затрудняет российскую оборону северо-западных окраин населенного пункта.

Наблюдатель отметил, что подразделения российских 503-го гвардейского мотострелкового полка (19-я моторизованная дивизия, 58-я АК), 104-го полка и 234-го полка ВДВ (оба входят в состав 76-й гвардейской дивизии ВДВ) ведут интенсивные бои на линии Нестерянка - Копани.

Машовец также утверждал, что командование российской 19-й моторизованной дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ имеет строгий приказ удерживать линию Нестерянка-Копани "при любых обстоятельствах".

"Но ISW не может проверить это заявление", - отмечают аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной, чем ожидали союзники. Столтенберг также сообщил, что Россия пытается начать наступательную операцию вокруг Авдеевки. Он призвал увеличить поддержку Украины.

Эксперты западных СМИ сообщают, что потери российской армии в войне против Украины могут составлять в целом до 400 солдат в день. При этом на Авдеевском направлении потери врага в два раза выше - до 1000 человек в день.

Благодаря эффективному огневому контролю Сил обороны Украины на левом берегу Днепра удалось выполнить определенные операции по обустройству плацдармов на данном направлении. Об этом сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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