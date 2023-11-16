'Сразу несколько плацдармов': в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра

Благодаря эффективному огневому контролю Сил обороны Украины на левом берегу Днепра удалось выполнить определенные операции по обустройству плацдармов на данном направлении. Об этом в эфире "Эспрессо"сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Говорить о широкомасштабных боевых действиях на левом берегу Днепра еще раньше времени. Уже есть информация, что ВСУ заняли несколько небольших плацдармов на этом направлении. Задачей Сил обороны в будущем является развертывание линии фронта, которая будет заходить в тыл Южному военному округу россиян. Мы увидели, что россияне не были готовы к такой ситуации не только информационно, но и в военном плане", - отметил Тимочко.
Он также добавил, что благодаря огневым операциям Сил обороны Украины, военнослужащим удалось провести необходимые действия на левобережье Херсонщины.
"Некоторые плацдармы на левом берегу уже были заняты нашими войсками-это район Антоновского моста, район Крынок, Казачьих лагеров. Суть действий ВСУ заключалась в том, что враг не мог приблизиться к левому берегу Днепра, поскольку попадал под огонь нашей артиллерии. Сейчас противник вынужден растягивать свои резервы, потому что левый берег Днепра является прямым коридором в Крым", - добавил Тимочко.
Боевые действия на Левобережье Херсонщины
Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев отметил, что даже несмотря на сильное сопротивление вражеских войск украинские вооруженные силы успешно переместились с правого берега Днепра на левый, удерживая позиции на трех разных участках – возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, а также вблизи населенного пункта Крынки.
Также, как сообщили в Генштабе, Вооруженные Силы Украины на Херсонском направлении активно выбивают российских оккупантов с их позиций на левом берегу Днепра.
В то же время, российские пропагандисты признают проблемы на левом берегу Херсонщины. По их словам, логистика россиян на этом направлении перебита.
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