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"Сразу несколько плацдармов": в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра

Юрий Берендий
16 ноября 2023, 17:51
В ВСУ сообщили об успехах на Левобережье Херсонщины, в частности о том, что Силы обороны Украины заняли несколько небольших плацдармов на этом направлении.
'Сразу несколько плацдармов': в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра
В ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ

Благодаря эффективному огневому контролю Сил обороны Украины на левом берегу Днепра удалось выполнить определенные операции по обустройству плацдармов на данном направлении. Об этом в эфире "Эспрессо"сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Говорить о широкомасштабных боевых действиях на левом берегу Днепра еще раньше времени. Уже есть информация, что ВСУ заняли несколько небольших плацдармов на этом направлении. Задачей Сил обороны в будущем является развертывание линии фронта, которая будет заходить в тыл Южному военному округу россиян. Мы увидели, что россияне не были готовы к такой ситуации не только информационно, но и в военном плане", - отметил Тимочко.

Он также добавил, что благодаря огневым операциям Сил обороны Украины, военнослужащим удалось провести необходимые действия на левобережье Херсонщины.

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"Некоторые плацдармы на левом берегу уже были заняты нашими войсками-это район Антоновского моста, район Крынок, Казачьих лагеров. Суть действий ВСУ заключалась в том, что враг не мог приблизиться к левому берегу Днепра, поскольку попадал под огонь нашей артиллерии. Сейчас противник вынужден растягивать свои резервы, потому что левый берег Днепра является прямым коридором в Крым", - добавил Тимочко.

Боевые действия на Левобережье Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев отметил, что даже несмотря на сильное сопротивление вражеских войск украинские вооруженные силы успешно переместились с правого берега Днепра на левый, удерживая позиции на трех разных участках – возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, а также вблизи населенного пункта Крынки.

Также, как сообщили в Генштабе, Вооруженные Силы Украины на Херсонском направлении активно выбивают российских оккупантов с их позиций на левом берегу Днепра.

В то же время, российские пропагандисты признают проблемы на левом берегу Херсонщины. По их словам, логистика россиян на этом направлении перебита.

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