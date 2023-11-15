УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

Андрей Ганчук
15 ноября 2023, 09:48
Силы обороны Украины достигают успехов в борьбе с российскими оккупантами на Херсонском и Мелитопольском направлениях, рассказали в Генеральном штабе.
ВСУ, Херсонщина
ВСУ выбивают войска РФ с левобережья Херсонщины - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, DeepState

Силы обороны Украины на Херсонском направлении отбрасывают оккупационные войска агрессора России с позиций на левом берегу Днепра. Наносятся эффективные удары по тылу противника. Продолжается наступление и на Мелитопольском направлении, где украинская армия успешно истощает россиян. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщает Генштаб в своей сводке утром, 15 ноября, на левобережье Херсонщины украинская армия ведет контрбатарейную борьбу и отбрасывает российские войска с прибрежных позиций. Наносятся удары и по тыловым районам, которые удерживают оккупанты.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций и прицельно наносят огненное поражение тыловым районам противника", - указано в сообщении.

видео дня

ВСУ истощают войска РФ на Мелитопольском направлении

Также отмечено, что украинская армия успешно уничтожает вражеские силы и средства на Мелитопольском направлении и истощает противника по всей линии фронта на данном участке боевых действий.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Пропагандисты России 13 ноября заявили о том, что российские оккупанты, дескать, собрались бежать из оккупированных районов Херсонской области. Сообщения о "перегруппировке" войск РФ появились на сайтах государственных медиахолдингов РИА Новости и ТАСС. Однако они были быстро удалены. В Минобороны РФ заявили о "провокации".

В ВСУ опровергли "бегство" войск России из Херсонской области. По словам представителя Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, Москва, таким образом, пыталась выяснить, как Украина отреагирует на такую ситуацию.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 ноября сообщил, что ВСУ достигли успеха на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - сказал чиновник.

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их выводам, украинские войска продвинулись к Крынкам и продолжают вести бои против российских оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
войска России Херсонская область Генштаб ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

09:48 Украина
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: есть жертвы

Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: есть жертвы

08:55 Украина
Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

08:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:48

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

09:44

Решение очевидное: почему в Украине следует ввести несколько уровней тревогимнение

09:30

"Либо разрядка, либо обострение": эксперт оценил, к чему приведет встреча лидеров США и КНР

09:20

Блеск без усилий: как быстро очистить чашки от налета

09:15

Лунный календарь 16 ноября 2023: последний день лунного цикла для исправления робочих ошибок

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
08:55

Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: есть жертвыФото

08:27

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

08:05

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с БайденомВидео

07:59

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

Реклама
07:41

РФ хочет перехватить инициативу и наступает на нескольких участках фронта - ISW

06:49

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

06:10

Как Украина готовится к возможному усилению российских ракетных ударовмнение

06:03

Какой праздник завтра 16 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

05:30

Россия заставляет похищенных украинских детей плести маскировочные сети - СМИ

05:00

Разборки Пекина с Вашингтоном: когда армия КНР будет готова ответить США – прогноз

04:30

Вы неправильно поливали вазоны: трюк со льдом, который не позволит растениям гнить

04:00

Военный эксперт пояснил, в чем будет исключительность F-16 для ВСУ

03:32

Гороскоп на декабрь 2023 для Весов: чем удивит первый месяц зимыВидео

03:00

Анна Кошмал изумила фигурой в нижнем белье и вверх ногами

02:32

Картошка на пюре сварится в 2 раза быстрее: хитрости, которыми пользуются единицы

Реклама
01:40

Байден и Си Цзиньпин на встрече попытаются "погасить горячую фазу" между странами – Кулик

00:25

"У врага есть успехи": журналист рассказал о жестких боях за Авдеевку

14 ноября, вторник
23:37

Сергей Притула "наехал" на кота Степана и назвал его уклонистом - что случилось

22:58

У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте - Зеленский

22:39

Юрий Горбунов эмоционально высказался про хейтеров: "Хочется пожелать всем!"

22:36

"Резко стало плохо": Мирзоян прямо рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко

22:28

Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд: лишь единицы справятся с задачей

21:49

Врывается буря за бурей: Украину накрывает мощная магнитная буря

21:42

Почему нельзя говорить "льготи": есть только один правильный вариант этого слова

21:40

Самые страшные дни: певица Лолита цинично высказалась про начало вторжения России в Украину

21:39

В Израиле сделали острое замечание генсеку ООН Гутерришу: подыгрывал террористам

21:17

Никита Добрынин "засветил" свою девушку

21:03

Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

20:56

Пауков в вашем доме больше не будет: гениальный лайфхак из 2 инградиентов

20:40

Внука Аллы Пугачевой объявили в розыск судебные приставы - росСМИ

20:39

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

20:33

Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

20:23

Скандал с Фарион получил продолжение: экс-нардеп пожаловалась ОП на военных

20:21

Были дозаправки МиГ в воздухе: в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога

20:06

В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей: кто попал в список

Реклама
19:47

Сильнейший ритуал на здоровье: мольфар сказал, как избавиться от усталостиВидео

19:46

3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

19:42

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:34

Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

19:22

Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

19:10

Зачем оккупанты штурмуют Авдеевкумнение

19:06

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

18:46

Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

18:32

На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"

18:10

РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять