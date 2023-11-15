ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

Силы обороны Украины достигают успехов в борьбе с российскими оккупантами на Херсонском и Мелитопольском направлениях, рассказали в Генеральном штабе.

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ВСУ выбивают войска РФ с левобережья Херсонщины - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, DeepState

Силы обороны Украины на Херсонском направлении отбрасывают оккупационные войска агрессора России с позиций на левом берегу Днепра. Наносятся эффективные удары по тылу противника. Продолжается наступление и на Мелитопольском направлении, где украинская армия успешно истощает россиян. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщает Генштаб в своей сводке утром, 15 ноября, на левобережье Херсонщины украинская армия ведет контрбатарейную борьбу и отбрасывает российские войска с прибрежных позиций. Наносятся удары и по тыловым районам, которые удерживают оккупанты.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций и прицельно наносят огненное поражение тыловым районам противника", - указано в сообщении. видео дня

ВСУ истощают войска РФ на Мелитопольском направлении

Также отмечено, что украинская армия успешно уничтожает вражеские силы и средства на Мелитопольском направлении и истощает противника по всей линии фронта на данном участке боевых действий.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Пропагандисты России 13 ноября заявили о том, что российские оккупанты, дескать, собрались бежать из оккупированных районов Херсонской области. Сообщения о "перегруппировке" войск РФ появились на сайтах государственных медиахолдингов РИА Новости и ТАСС. Однако они были быстро удалены. В Минобороны РФ заявили о "провокации".

В ВСУ опровергли "бегство" войск России из Херсонской области. По словам представителя Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, Москва, таким образом, пыталась выяснить, как Украина отреагирует на такую ситуацию.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 ноября сообщил, что ВСУ достигли успеха на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - сказал чиновник.

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их выводам, украинские войска продвинулись к Крынкам и продолжают вести бои против российских оккупантов.

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