Россияне бегут с юга или нет: в ВСУ рассказали подробности боев на Херсонщине

Российские пропагандисты заявляют о том, что оккупанты якобы бегут из Херсонской области. Однако на самом деле это ложь. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Она отметила, что такие вбросы тоже являются элементом ведения боевых действий.
"Враг замеряет нашу стойкость, готовность противодействовать и готовность среагировать на то, как он себя ведет. Мы не позволяем им диктовать свои условия, продолжаем действовать по собственному плану", - говорит Гуменюк.видео дня
Она добавила, что украинские военные ведут бои разными способами. Защитники выбивают врага с позиций, которые позволяют им обстреливать правый берег Херсонщины. К тому же ВСУ уничтожают авиацию оккупантов. Украинские бойцы осуществляют и другие боевые действия, которые серьезно повышают нервность оккупантов и повышают морально-психологическое расстройство.
"Такое состояние российского войска нас удовлетворяет", - добавила Гуменюк.
Ситуация на южном фронте
Напомним, 10 ноября стало известно о том, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области и смогли срезать целое выступление врага. Украинские военные продвинулись вблизи Вербового. В то же время украинские десантники ведут тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.
В Силах обороны рассказали о потерях врага на юге после того как украинские военные уничтожили кучу оккупантов. На южном направлении Вооруженные силы Украины несмотря ни на что продолжают выполнение боевых задач.
Начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что ВСУ могут готовить мощный штурм на юге. Первый плацдарм находится в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек; второй - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма; третий - на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.
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