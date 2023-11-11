Россияне "летят" на бешенной скорости: в Мелитополе прозвучал жесткий взрыв

Российские оккупанты перекрыли дорогу возле заводов, которые они переделали под военные базы.

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В Мелитополе прозвучал мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: pexels, открытые источники

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучал жесткий взрыв. Российские оккупанты в панике перекрыли дорогу. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Сообщается, что взрыв прозвучал 11 ноября. Он добавил, что вражеские машины "полетели" на бешеной скорости. Враг перекрыл дорогу возле заводов.

"Сейчас жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы", - сообщил Федоров.

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Ситуация на южном фронте

Напомним, 10 ноября стало известно о том, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области и смогли срезать целое выступление врага. Украинские военные продвинулись вблизи Вербового. В то же время украинские десантники ведут тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.

В Силах обороны рассказали о потерях врага на юге после того как украинские военные уничтожили кучу оккупантов. На южном направлении Вооруженные силы Украины несмотря ни на что продолжают выполнение боевых задач.

Начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что ВСУ могут готовить мощный штурм на юге. Первый плацдарм находится в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек; второй - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма; третий - на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

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