ВСУ уничтожают оккупантов на юге: в Силах обороны рассказали о потерях

На южном направлении Вооруженные силы Украины несмотря ни на что продолжают выполнение боевых задач.

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ВСУ уничтожают оккупантов на юге / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, 37 отдельная бригада МП

Защитники Украины, которые воюют на юге страны, продолжают штурмовать отряды оккупантов и выполняют боевые задачи. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Стало известно, что за одни только сутки на пересечении двух берегов Днепра на юге украинским военным удалось уничтожить:

пункт наблюдения

полевой пункт боеснабжения

1 комплекс видеонаблюдения

29 оккупантов

танк

реакутивную систему "Град"

10 единиц автобронетехники и не только

Кроме того, в Силах обороны сообщают об уничтожении и самоходной артиллерийской установке и о станциях радиоэлектронной борьбы.

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Об общих потерях врага по состоянию на 8 ноября 2023 года сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Потери России в войне в Украине составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.

Напомним, подразделения из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач. Украинские военные за сутки на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов РФ.

Также, о трех вариантах контрнаступления на Левобережье Херсонской области рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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