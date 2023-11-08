ВСУ уничтожают оккупантов на юге: в Силах обороны рассказали о потерях

Защитники Украины, которые воюют на юге страны, продолжают штурмовать отряды оккупантов и выполняют боевые задачи. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Стало известно, что за одни только сутки на пересечении двух берегов Днепра на юге украинским военным удалось уничтожить:
- пункт наблюдения
- полевой пункт боеснабжения
- 1 комплекс видеонаблюдения
- 29 оккупантов
- танк
- реакутивную систему "Град"
- 10 единиц автобронетехники и не только
Кроме того, в Силах обороны сообщают об уничтожении и самоходной артиллерийской установке и о станциях радиоэлектронной борьбы.
Об общих потерях врага по состоянию на 8 ноября 2023 года сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Потери России в войне в Украине составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.
Напомним, подразделения из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач. Украинские военные за сутки на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов РФ.
Также, о трех вариантах контрнаступления на Левобережье Херсонской области рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
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