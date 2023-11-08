"Выкосили" 500 россиян вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь

Украинские военные за сутки на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов РФ.
Также уничтожено 19 единиц военной техники РФ, говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Отмечается, что на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 1042 артобстрела.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач.
Отмечается, что враг вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
Общие потери врага составили 505 человек. 1 оккупант сдался в плен.
Уничтожены 19 единиц военной техники. В частности:
- 7 БММ;
- 1 артсистема;
- 2 ПТРК;
- 3 БпЛА;
- 5 автомобилей;
- 1 единица спецтехники.
Ситуация на Таврическом направлении
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали почти 500 россиян. ВСУ отбили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмы, сообщил Александр Штупун.
ВСУ разгромили оккупантов на фронте. Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях. Украинские военные отражают атаки врага. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара и совершили 1073 артобстрела.
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