"Выкосили" 500 россиян вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь

Подразделения из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач.

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ВСУ продвигаются вперед на юге / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Украинские военные за сутки на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов РФ.

Также уничтожено 19 единиц военной техники РФ, говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 1042 артобстрела.

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В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач.

Отмечается, что враг вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага составили 505 человек. 1 оккупант сдался в плен.

Уничтожены 19 единиц военной техники. В частности:

7 БММ;

1 артсистема;

2 ПТРК;

3 БпЛА;

5 автомобилей;

1 единица спецтехники.

Ситуация на Таврическом направлении

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали почти 500 россиян. ВСУ отбили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмы, сообщил Александр Штупун.

ВСУ разгромили оккупантов на фронте. Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях. Украинские военные отражают атаки врага. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара и совершили 1073 артобстрела.

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