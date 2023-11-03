На Запорожье разоблачили 'крота', который сливал информацию о ВСУ спецслужбам РФ

В Запорожье задержали одного из информаторов Федеральной службы безопасности России, который передавал данные врагу. Злоумышленник в октябре устроился на работу в областную военную администрацию, чтобы получить конфиденциальную информацию о ВСУ и оборонные закупки в регионе. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила СБУ.
Во время работы в отделе кибербезопасности Запорожской ОВА, "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения для получения важной информации в пользу россиян.
По данным следствия, злоумышленником оказался инженер-радиотехник, который жил в Запорожье. До устройства в ОВА он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техническое обслуживание военной техники Сил обороны Украины.
В сентябре 2023 года он по собственному желанию предложил свою "помощь" оккупантам в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, предназначенных для сбора информации о движении подразделений Вооруженных Сил Украины в прифронтовых регионах. Работники ФСБ вышли на связь с ним и привлекли к сотрудничеству.
Мужчина скрытно фотографировал на свой мобильный телефон производственные мощности завода и военную технику, которая там находилась. Он также пытался найти информацию о ремонтных базах и логистических центрах украинских военных на территории Запорожья.
Сейчас этот злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.
Предатели, которых разоблачила СБУ
Как сообщал Главред, 2 ноября, СБУ разоблачила пророссийскую деятельность псевдорелигиозного движения "АллатРа" в Украине. Более двадцати центров организации удалось заблокировать, поскольку они выполняли задачи российских спецслужб. Участники этой секты поддерживали вооруженную агрессию со стороны РФ и способствовали идее создания "союза славянских народов", который контролировался Москвой.
Также Служба безопасности Украины обезвредила агентов российских спецслужб, которые действовали в антиукраинском "подполье" и координировали обстрелы жилых домов в Херсоне. По их указаниям в конце сентября этого года были полностью разрушены два частных жилых дома и еще пять домов получили значительные повреждения. В результате этих обстрелов около 10 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, 16 октября СБУ обнаружила еще одну корректировщицу страны-агрессора России. После обстрелов оккупантов женщина фотографировала места прилета снарядов и их последствия, после чего передавала данные агрессору. Благодаря этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по ключевым объектам социальной и жилой инфраструктуры Херсона, а также определять места расположения украинских войск.
Читайте также:
- Завершится ли война без Путина в Кремле: генерал СБУ сделал Ягун назвал сценарий
- СБУ объявила подозрение популярной певице
- Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУ