СБУ разоблачила псевдорелигиозную секту АллатРа на пророссийской деятельности

Под позицией "миссионерства" сектанты отстаивали вооруженную агрессию Российской Федерации.

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СБУ нейтрализовала международную преступную организацию АллатРа / Фото: СБУ

В четверг, 2 ноября, псевдорелигиозное движение АллатРа в Украине разоблачили на антиукраинской деятельности. СБУ заблокировала более 20 ячеек организации, которые работали в пользу российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, участники псевдорелигиозной секты под позицией "миссионерства" отстаивали вооруженную агрессию Российской Федерации. Также они поддерживали идею создания "союза славянских народов", контролируемого Москвой.

Правоохранители установили, что сектанты создали и организовали иерархическую структуру с собственными "представительствами" в областных центрах Украины, где массово призвали присоединиться к этой организации. Секта использовала YouTube-каналы, с более полумиллионной аудиторией и собственные медиа-ресурсы в социальных сетях. В них они продвигали нарративы российской пропаганды и публично агитировали за массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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По данным СБУ, лидеры секты АллатРА незаконно покинули Украину весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета. При этом они продолжали дистанционно руководить преступной организацией в Украине из одной из стран Европы.

Правоохранительные органы провели обыски в ячейках псевдорелигиозной секты и в помещениях участников секты в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях. Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, литературу, документы и другие материалы, которые подтвердили незаконную деятельность группы.

Сейчас ведется досудебное расследование. Руководству и участникам Аллатры готовят подозрения по нескольким статьям ККУ. За государственную измену, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, пропаганду коммунистического тоталитарного режима, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины им грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Деятельность СБУ

Напомним, 29 октября СБУ взорвала нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. В результате атаки беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод, было серьезно повреждено важное техническое оборудование. Стоит отметить, что Афипский НПЗ поставлял топливо для российских оккупационных сил в регионе.

Также 27 октября Служба безопасности Украины совершила покушение на коллаборанта, бывшего депутата от Партии регионов, Олега Царева. Журналисты, ссылаясь на свои источники, сообщают, что состояние Царева является критическим после нападения. Долгое время он находился в списке предателей и находился под пристальным наблюдением из-за своей преступной деятельности.

Кроме этого, СБУ успешно ликвидировала в Киеве агентурно-боевую группу, которая принадлежала спецслужбам РФ и готовила серию мощных взрывов на стратегических военных объектах в Киевской области. Среди основных целей были военные подразделения Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Министерства обороны, а также их резервные командные пункты.

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