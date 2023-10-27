Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Бывший депутат от Партии регионов Олег Царев находится в критическом состоянии, пишут журналисты со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

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Царев находится в критическом состоянии - источники УП в СБУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Покушение на коллаборанта, бывшего депутата от Партии регионов Олега Царева – спецоперация Службы безопасности Украины. По данным журналистов, он находится в критическом состоянии.

Как сообщает Украинская правда и другие СМИ, за покушением на Царева стоит СБУ. Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что политик давно был в списке предателей и должен ответить за свои преступления.

"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - сказал собеседник УП. видео дня

Детальную информацию в спецслужбе не разглашают. Однако указывают, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Также указывается, что бывший нардеп находится в критическом состоянии.

Покушение на Олега Царева

27 октября стало известно, что ночью было совершено нападение на бывшего народного депутата Украины, "спикера парламента Новороссии", фигуранта уголовного дела о государственной измене Олега Царева. Он проживал в оккупированной Ялте, где и было совершено покушение.

Сначала сообщалось, что Цареву были нанесены ножевые ранения. Позже в его Telegram-канале заявили, что он получил огнестрельные ранения.

"Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей", - указывалось в сообщении.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что пропагандист Владимир Соловьев говорил Цареву о том, чтобы тот "не играл в игры между российскими силовыми структурами".

"Олег, я к тебе хорошо отношусь, но успокойся чуть-чуть. А главное — не играй в игры между российскими силовыми структурами. Потому что они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху, в прах", - пригрозил Соловьев.

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