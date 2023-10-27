"Состояние очень тяжелое": на бывшего нардепа-предателя Царева напали в Крыму

В ночь на 27 октября к санаторию в Ялте, где проживает Олег Царев, съехались скорая и полиция.

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На Олега Царева совершено нападение / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В оккупированном РФ Крыму было совершено нападение на бывшего народного депутата Олега Царева, который после 2014 года сбежал в Россию.

Коллаборант получил ножевые ранения. Об этом сообщают в Сети источники, знакомые с ситуацией.

Подчеркивается, что Царев получил ножевые ранения в результате совершенного на него нападения.

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"Его подрезали", - пишет источник, ссылаясь на информацию, полученную от близких Царева.

Отметим, что в ночь на 27 октября к санаторию имени Кирова в Ялте, где он проживает, съехались скорая и полиция, присутствующие агрессивно реагировали на съемку.

"Со вчера Царев не писал ничего в свой канал, хотя достаточно активно его ведет", - говорится в сообщении.

В свою очередь коллаборант Владимир Рогов пишет о том, что Царев якобы находится в реанимации. По его данным, в Царева стреляли.

"Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", - сообщил Рогов.

Добавим, что семья предателя Царева подтвердила, что в него стреляли. Отмечается, что около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли.

Вместе с тем, местные паблики пишут, что Царева нет ни в одной из ведомственных больниц оккупированного полуострова. Подозревают, что покушение может быть инсценировкой спецслужб.

А спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле не располагают информацией о покушении на Олега Царева".

Смотрите видео - в Крыму совершено нападение на Олега Царева:

Совершено нападение на Олега Царева / Скриншот

Кто такой Олег Царев

Коллаборант скрывается в РФ от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в государственной измене. Был депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созыва, членом фракции Партии регионов, активный сторонник Виктора Януковича. В 2014 году был избран "спикером парламента" так называемой Новороссии — объединение подконтрольных РФ группировок "ДНР" и "ЛНР".

В интервью журналисту Роману Скрыпину заявлял, что к аннексии Крыма Россией якобы привел Майдан. После российского вторжения в Украину в 2022 году активно участвовал в пропагандистских видеосъемках на оккупированных территориях Киевской области. В марте 2022 г. предлагал главе военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу сдать город российским оккупантам, получил отказ.

Олег Царев / УНИАН

Цареву было объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК. В 2023 году Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда Цареву, согласно которому его приговорили к 12 годам заключения. В мае 2023 года СБУ объявила Цареву подозрение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Царев слил планы ПР. Регионалы планировали реализовать сценарий сепаратизма с отделением ряда западных областей Украины.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная служба безопасности России перед тем, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины, создала два марионеточных "правительства" на случай захвата Киева, который планировался после 24 февраля. Главные действующие лица – Виктор Медведчук и бывший президент Виктор Янукович.

Первая группа осталась на захваченных районах юга, а вторая собиралась в Беларуси в начале марта и намеревалась вернуть власть в столице.

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