"Лидеры" – Медведчук и Янукович: ФСБ готовила два "правительства" на случай захвата Киева – СМИ

Янукович и Медведчук стали главными ставленниками ФСБ в Украине - The Washington Post / Коллаж УНИАН

Федеральная служба безопасности России перед тем, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины, создала два марионеточных "правительства" на случай захвата Киева, который планировался после 24 февраля. Главные действующие лица – Виктор Медведчук и бывший президент Виктор Янукович. Первая группа осталась на захваченных районах юга, а вторая собиралась в Беларуси в начале марта и намеревалась вернуть власть в столице.

Как сообщает The Washington Post, ФСБ проводила тесное сотрудничество с коллаборантами, в результате чего было создано два пророссийских правительства, которые должны были быть использованы в качестве политических властей на случай захвата Киева после 24 февраля.

Смотрите видео ТСН - разбор планов Медведчука по захвату Киева

Ключевые ставленники спецслужбы – бывший президент Виктор Янукович и Виктор Медведчук. Кума Путина издание называет "олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений" с главой Кремля Владимиром Путиным.

Также в расследовании указывается, что Янукович возглавлял группу, которую сформировали в Беларуси еще в начале марта. По мнению журналистов, целью группировки было возвращение власти в Киеве.

Подчеркивается, что в составе второй группы оказались бывший члены Партии регионов, собравшиеся на оккупированных российских войсками территориях юга Украины.

Напомним, Медведчук еще 12 апреля был задержан Службой безопасности Украины. Его подозревают в государственной измене.

Лычаковский суд Львова 16 апреля отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Виктор Янукович, который скрывается от украинского правосудия на территории России, в март, дескать, призвал президента Владимира Зеленского "достичь мирного соглашения" с Москвой. Помимо всего прочего, он повторил тезис кремлевской пропаганды о "гражданской войне".

В начале июля Янукович призвал украинцев, дескать не воевать и сделать свой выбор.

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