"Остановитесь! 2.0": Янукович вылез и снова потребовал не воевать "до последнего украинца"

Янукович / УНИАН

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с новым обращением к соотечественникам, призвав народ определиться, хотят ли они мира или продолжения войны.

Власть в Киеве фигурант уголовного дела назвал "неопытной и авантюристичной".

Он призвал украинские власти якобы перестать врать о постоянных "победах" и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан.

"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось", – заявил Янукович.

По словам сбежавшего в Россию экс-президента, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, чтобы спасти жизни украинцев и сохранить будущее для страны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что беглый президент Виктор Янукович ранее неоднократно прилетал и покидал Минск.По данным украинской разведки, Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины" прямо в в Минске.

Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.

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