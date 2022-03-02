Кремль хочет сделать Януковича "президентом Украины" - СМИ

По данным разведки, в России готовится либо информационная операция, либо акция по возвращению в Украину экс-президента Виктора Януковича.
Беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины" там.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на разведку.
Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского.
По его словам, представители ФСБ, которые не хотят участвовать в кровавой войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой была уничтожена элитная кадыровская группа. Она отправилась в Украину для ликвидации президента, однако были уничтожены сами.
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