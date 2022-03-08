Беглый Янукович обратился к Зеленскому - предлагает сдаваться

Виктор Янукович / УНИАН

Президент-беглец Виктор Янукович обратился к руководителю государства Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", ‒ якобы написал Янукович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что беглый президент Виктор Янукович ранее неоднократно прилетал и покидал Минск.

По данным украинской разведки, Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины" прямо в в Минске.

Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.

