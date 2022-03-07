Янукович просит Лукашенко атаковать Украину: детали приезда "легитимного" в Минск

Виктор Янукович и Александр Лукашенко / УНИАН

Сбежавший экс-президент Украины Виктор Янукович засветился в Беларуси. Он находится в Минске, где встречался с Александром Лукашенко, сообщают СМИ.

Экс-президент-беглец собирается просить Александра Лукашенко начать против нашей страны военные действия, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Оппозиционные источники в Беларуси говорят мне, что Янукович в Минске попросит Лукашенко вступить в войну против нас. Конечно, после того как выиграет дело о своем восстановлении, что сейчас рассматривается в административном суде Киева (ОАСК)", – рассказал он.

Отмечается, что Янукович также планирует обратиться к РФ с просьбой развернуть в Украине "миротворческую миссию ОДКБ" под эгидой России и ко всем украинцам с месседжем, что только он может "обеспечить мир в Украине".

"Надеюсь, что хоть во время войны с верховенством права, добродетелью и патриотизмом судей у нас все хорошо, и этот сценарий останется в архивах Кремля", – добавил Климкин.

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Добавим, что в Сети появиласи информация о том, что после окончания переговоров территорию Беларуси покинул и самолёт Януковича.

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Напомним, ранее член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк, за несколько минут до переговоров, посоветовал не обращать внимания на неадекватные условия россиян.

"Начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне", – написал он.