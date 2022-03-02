"Это же абсолютный "политический труп": Подоляк отреагировал на информацию о Януковиче в Минске

/ УНИАН

Желание Кремля сделать беглого президента Виктора Януковича "президентом Украины" показывает о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "УП" отметил, что сейчас в РФ не осознают, какая сейчас Украина.

"Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было - отсюда столь убийственные решения. Из этого же ряда – пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами", - пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что в Украине нет даже единичных "встреч" военных РФ - только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами.

Читайте такжеПод Киевом украинские ПВО уничтожили два российских истребителя"Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине. Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович - это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определённо спровоцирует только ещё большее сопротивление", - подытожил Подоляк.

Ранее в СМИ появилась информация, что беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины".

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