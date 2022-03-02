ВСУ громит захватчика по наводках украинцев: в СБУ рассказали, как передать информацию о враге

Чат-бот для передачи информации – https://t.me/stop_russian_war_bot.
Служба безопасности Украины открыла в чат боте новую функцию в Telegram для борьбы на киберфронте – и просит украинцев сообщать об уязвимых точках в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли).
"Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях. Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом!", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Также в ведомстве отметили, что получили много полезной информации о передвижении врага и его ДРГ. Благодаря чему многие оккупанты были уничтожены.
Чат-бот для передачи информации – https://t.me/stop_russian_war_bot.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
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