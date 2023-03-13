Развал Украины и пожизненное президентство Януковича: Царев слил планы ПР

Регионалы планировали реализовать сценарий сепаратизма с отделением ряда западных областей Украины.

Олег Царев (в центре) и Виктор Янукович / УНИАН

Сбежавший из Украины в РФ экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев рассказал о том, что его партия ранее разрабатывала план раскола Украины и пожизненного президентства Виктора Януковича.

Он заявил о том, что лично видел документ, разработанный аналитиками Партии регионов, где рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича. Об этом бывший регионал сообщил в интервью svpressa.ru

"Было очевидно, что выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока... И единственная угроза воплощению этих планов в жизнь виделась одна: западная Украина всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать", — заявил он.

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Бывший соратник Януковича уверят, что регионалы разработали план, по которому глава партии "Свобода" Олег Тягнибок должен был быть участником этого процесса.

"И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги, в том числе и из кассы "Партии регионов", стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть", — добавил Царев.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная служба безопасности России перед тем, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины, создала два марионеточных "правительства" на случай захвата Киева, который планировался после 24 февраля. Главные действующие лица – Виктор Медведчук и бывший президент Виктор Янукович.

Первая группа осталась на захваченных районах юга, а вторая собиралась в Беларуси в начале марта и намеревалась вернуть власть в столице.

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