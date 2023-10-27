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Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

Алексей Тесля
27 октября 2023, 16:54
Пропагандист Владимир Соловьев угрожал Олегу Цареву и советовал ему не играть с российскими силовиками.
Царев
Что известно о покушении на Олега Царева / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay

Сбежавший в РФ коллаборант Олег Царев в последнее время получал прямые угрозы, которые совпали с покушением на него, произошедшим накануне в Крыму.

В частности, не так давно скандальный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев советовал ему не играть с российскими силовиками. Об этом пишет журналист Денис Казанский.

При этом он также опубликовал видео, на котором Соловьев прямо угрожает Цареву неприятностями.

видео дня

"Олег, я к тебе хорошо отношусь, но успокойся чуть-чуть. А главное — не играй в игры между российскими силовыми структурами. Потому что они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху, в прах", — пригрозил Соловьев.

Вместе с тем состояние Царева после покушения по-прежнему тяжелое, его могут перевезти в Москву, пишут российские паблики.

По их данным, в последнее время друзья и родственники якобы убеждали Царева нанять охрану, но он игнорировал их советы и всегда ходил один.

Покушение на Царева: след ФСБ

В то же время Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточняет, что история с "ранением" Царева становится все запутаннее.

Отмечается, что скорая помощь на место его ранения не вызывалась. При этом в крымских в больницах найти его не могут, а следователи местного СК вообще не имеют информации о произошедшем.

Подчеркивается, что нельзя исключить инсценировку покушения на Царева, либо то, что с ним "разобрались" силовики из ФСБ.

Журналисты также узнали, что накануне Царев проводил производственное совещание в санатории имени Кирова, а потом распустил всех сотрудников, а также попросил всех срочно покинуть кабинет и ехать по домам, так как у него была запланирована "важная видеоконференция".

"Приехал из Москвы, попросил оставить его для переговоров по видеоконференции. Больше не видели. В санатории ничего не происходило", - рассказали его сотрудники.

Добавим, что в ФСБ сообщили о том, что дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на Олега Царёва. "Ведутся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - отметили в ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму было совершено нападение на бывшего народного депутата Олега Царева. Коллаборант якобы получил ножевые ранения. Вместе с тем семья предателя Царева подтвердила, что в него стреляли. Отмечается, что около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Царев слил планы ПР. Регионалы планировали реализовать сценарий сепаратизма с отделением ряда западных областей Украины.

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ФСБ Олег Царев новости Крыма
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