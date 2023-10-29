Атаковали 2 беспилотника: СБУ стоит за подрывом нефтеперерабатывающего завода в РФ - СМИ

В российском Краснодарском крае вспыхнул Афипский нефтеперерабатывающий завод. Оказалось, что это произошло не случайно и за этим якобы стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
В результате атаки на Афипском НПЗ было повреждено дорогостоящее оборудование. Известно, что топливом с этого завода снабжались российские оккупанты. Сообщается, что цель атаковали два беспилотника.
"Такие объекты - важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину", - говорится в сообщении.видео дня
На территории завода было повреждено несколько установок, где перерабатывают горючее. Сообщается, что в результате удара загорелось несколько резервуаров с "черным золотом".
Смотрите видео с подрывом Афипского НПЗ:
Взрывы в России
29 октября произошел взрыв на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Беспилотник упал на территории завода примерно в 03:24. После взрыва вспыхнул пожар.
В Telegram-канале отмечали, что "по официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".
Также стало известно о том, что в России не могут потушить масштабный пожар в нефтяных резервуарах "Лукойла". С огнем борются уже более 5 часов. Взрыв связывают с "работами по очистке" и "детонацией остаточных газов".
Спустя 5 часов ликвидации пожара огонь перекинулся на соседний резервуар, который, в отличие от первого хранилища, был заполнен нефтью на высоту 5-7 м.
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