Атаковали 2 беспилотника: СБУ стоит за подрывом нефтеперерабатывающего завода в РФ - СМИ

По информации источников, сразу два беспилотника ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу.

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СБУ якобы причастна к подрыву Афипского НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В российском Краснодарском крае вспыхнул Афипский нефтеперерабатывающий завод. Оказалось, что это произошло не случайно и за этим якобы стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

В результате атаки на Афипском НПЗ было повреждено дорогостоящее оборудование. Известно, что топливом с этого завода снабжались российские оккупанты. Сообщается, что цель атаковали два беспилотника.

"Такие объекты - важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину", - говорится в сообщении. видео дня

На территории завода было повреждено несколько установок, где перерабатывают горючее. Сообщается, что в результате удара загорелось несколько резервуаров с "черным золотом".

Смотрите видео с подрывом Афипского НПЗ:

СБУ якобы причастна к подрыву Афипского НПЗ / фото: скриншот

Взрывы в России

29 октября произошел взрыв на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Беспилотник упал на территории завода примерно в 03:24. После взрыва вспыхнул пожар.

В Telegram-канале отмечали, что "по официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

Также стало известно о том, что в России не могут потушить масштабный пожар в нефтяных резервуарах "Лукойла". С огнем борются уже более 5 часов. Взрыв связывают с "работами по очистке" и "детонацией остаточных газов".

Спустя 5 часов ликвидации пожара огонь перекинулся на соседний резервуар, который, в отличие от первого хранилища, был заполнен нефтью на высоту 5-7 м.

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