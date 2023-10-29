В РФ - масштабный пожар в нефтяных резервуарах 'Лукойла': горит больше 5 часов

Сегодня днем 29 октября в российской республике Коми вспыхнул нефтяной резервуар путинского "Лукойла". Спустя 5 часов работы местной службы МЧС огонь перекинулся на соседний резервуар.
Российские СМИ сообщают о звуках взрыва, которые предшествовали загоранию первого резервуара. Он, как утверждали СМИ, якобы не был заполнен топливом.
Взрыв связывают с "работами по очистке" и "детонацией остаточных газов".
Спустя 5 часов ликвидации пожара огонь перекинулся на соседний резервуар, который, в отличие от первого хранилища, был заполнен нефтью на высоту 5-7 м. Судя по обнародованному МЧС России видео, ликвидация пожара еще не завершена.
В РФ взорвались резервуары "Лукойла" - смотрите видео:
Взрывы в России
Как писал Главред, в Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 29 октября, произошел взрыв на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода.
"Громко" в России было и 15 октября. Тогда громкие взрывы раздавались в двух областях – Курской и Белгородской. Местные власти объясняли взрывы "работой ПВО" и призывали местных жителей сохранять спокойствие. После этого российское Министерство обороны сообщило, что якобы ПВО России перехватило 27 беспилотных летательных аппаратов.
А утром 5 октября сразу три района в России остались без света. Губернатор Курской области заявил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Корневском, Глушковском районах.
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