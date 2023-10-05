"Бавовна" в Курской области РФ: три района остались без света

Рано утром 5 октября в нескольких районах Курской области РФ прозвучали взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов на объекты инфраструктуры.
Как передает российский Telegram-канал Shot, неопознанные дроны-камикадзе нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области РФ. В результате ударов в районах есть отключения электричества.
Сообщается, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт также подтвердил в Telegram, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.
Как сообщал Главред, ранее сотрудники СБУ устроили жителям страны-агрессора РФ в Курской области "блэкаут" ‒ была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты русской армии.
Также в результате удара беспилотников по военному аэродрому "Халино" в Курской области уничтожены офицеры авиационного полка армии страны-агрессора. Отмечается, что беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.
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