СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

Служба безопасности Украины устроила россиянам новый "блэкаут" в Курской области, сообщают украинские журналисты.

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СБУ устроили взрыв на подстанции в Курской области - СМИ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Сотрудники СБУ устроили жителям страны-агрессора РФ в Курской области еще один "блэкаут" ‒ была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты русской армии. Об этом пишет портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе.

Кроме того, они предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию. В ролике причем четко видно, как дроны точно отработали по цели.

Украинские спецслужбисты отметили, что благодаря очередной спецоперации СБУ оккупанты начинают понимать простую вещь: блэкаут ‒ реальность для россиян, которая уже стоит у них на пороге.

видео дня

"Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "бавовны"", - добавили источники в СБУ.

Атака по Курску 24 сентября

24 сентября ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле Курского аэродрома. Специальную операцию провела Украинская военная разведка.

Позднее в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят - якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. РосСМИ также сообщают, что горели два здания - огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара - 1500 квадратных метров.

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