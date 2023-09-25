'До начала октября': Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

В Институте изучения войны раскрыли, что российский президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.
"Инсайдерский источник в Кремле утверждал, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу месячный срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу", - говорится в свежем отчете ISW.
Аналитики считают, что это может указывать на то, что российское военное командование, возможно, "отдает приказы о постоянных контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление достичь кульминации, даже высокой ценой для российского военного потенциала".
В ISW предполагают, что Шойгу убеждал Путина отстранить Михаила Теплинского от командования Воздушно-десантных войск. Это станет возможным, если Шойгу сможет достичь целей главы Кремля во время контрнаступления.
Напомним, что в Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым. Командующего 58-й оккупационной армии агрессора РФ генерала Ивана Попова уволили не из-за неудач захватчиков, а из-за критики Сергея Шойгу, пишут разведчики.
Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха. Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу обвинил Украину в якобы " терактах "и придумал, что ВСУ, мол,"уже провалили контрнаступление".
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