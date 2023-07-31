Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха

Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу обвинил Украину в якобы "терактах" и придумал, что ВСУ, дескать, "уже провалили контрнаступление".

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Оккупанты России испугались Украину и решили "защитить от нападения море и воздух" / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Глава Минобороны оккупантов страны-агрессора России Сергей Шойгу обвинил Украину в, дескать, "терактах" против российской территории, которые якобы "осуществляются из-за провала контрнаступления ВСУ". Опасаясь Киева, он приказал своему ведомству усилить меры безопасности для охраны воздушного и морского пространства.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, Шойгу обвинил Украину в, мол, "атаке объектов гражданской инфраструктуры в РФ". Согласно его выдумкам, это происходи потому, что Киев якобы "проваливает контрнаступление".

"На фоне неудачного контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на заседании с высокопоставленными российскими оккупантами.

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Сергей Шойгу подчеркнул, что в такой ситуации Минобороны РФ усилило мероприятия по "защите от нападения" с воздуха и моря.

Дроны атаковали Москву

В Москве и Московской области ночью 30 июля прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что Москва была атакована дронами. Повреждены здания и офисы делового центра Москва-Сити. Там офисы трех министерств российских оккупантов. В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину, однако никаких доказательств не привели.

Удары дронов по центру Москвы оценили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Спикер ВС Юрий Игнат сказал, что россияне "получили то, что хотели".

"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается", - отметил Игнат.

Директор Кремля Владимир Путин в день ударов БПЛА по Москве появился на публике. Глава РФ решил не комментировать инцидент, а в печали провел парад морского флота оккупантов.

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