Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха

Глава Минобороны оккупантов страны-агрессора России Сергей Шойгу обвинил Украину в, дескать, "терактах" против российской территории, которые якобы "осуществляются из-за провала контрнаступления ВСУ". Опасаясь Киева, он приказал своему ведомству усилить меры безопасности для охраны воздушного и морского пространства.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, Шойгу обвинил Украину в, мол, "атаке объектов гражданской инфраструктуры в РФ". Согласно его выдумкам, это происходи потому, что Киев якобы "проваливает контрнаступление".
"На фоне неудачного контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на заседании с высокопоставленными российскими оккупантами.
Сергей Шойгу подчеркнул, что в такой ситуации Минобороны РФ усилило мероприятия по "защите от нападения" с воздуха и моря.
Дроны атаковали Москву
В Москве и Московской области ночью 30 июля прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что Москва была атакована дронами. Повреждены здания и офисы делового центра Москва-Сити. Там офисы трех министерств российских оккупантов. В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину, однако никаких доказательств не привели.
Удары дронов по центру Москвы оценили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Спикер ВС Юрий Игнат сказал, что россияне "получили то, что хотели".
"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается", - отметил Игнат.
Директор Кремля Владимир Путин в день ударов БПЛА по Москве появился на публике. Глава РФ решил не комментировать инцидент, а в печали провел парад морского флота оккупантов.
Другие новости: