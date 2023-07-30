Унылый Путин появился на публике после атаки дронов на Москву

Владимир Путин принял участие в параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. На протяжении всего мероприятия кремлевский диктатор выглядел печальным и напряженным.

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Владимир Путин принял участие в параде ВМФ 30 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В воскресенье, 30 июля, после атаки дронов на столицу страны-агрессора РФ Москву российский диктатор Владимир Путин появился на публике - он принял участие в параде Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге.

Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим ВМС России адмиралом Николаем Евменовым покатался на катере мимо строя кораблей на Неве.

Интересно, что парадный строй в акватории Невы возглавляет пушечный парусный линейный корабль с примечательным названием "Полтава".

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В своей речи Путин заявил, что основное предназначение флота – это защита родины, поэтому РФ продолжает наращивать его мощь. По его словам, только в этом году российский флот пополнили 30 кораблей разного класса.

Владимир Путин / скриншот

Владимир Путин / скриншот

Следует заметить, что на протяжении всего мероприятия кремлевский диктатор выглядел печальным и напряженным.

Владимир Путин выглядел удрученным / скриншот

Смотрите видео - Путин появился на публике после атаки дронов на Москву:

Также Путин "пошел в народ". Как пишут росСМИ, он пожал руку многодетному отцу из Магадана Вадиму Горелову. Это наталкивает на мысль о том, что в параде ВМФ принимал участие не сам Путин, а его двойник, так как обычно кремлевский диктатор держится подальше от людей на мероприятиях.

Владимир Путин "пошел в народ" / скриншот

Взрывы в "Москва-Сити" 30 июля

Около трех часов ночи 30 июля в Москве прогремели как минимум два взрыва. В стране-агрессоре РФ заявили об атаке дронов. В частности, взрыв прозвучал в 50-этажном здании IQ-квартала в бизнес-центре "Москва-Сити".

В этом здании расположены сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва документацию ведомства на улице обнаружили прохожие.

Атаку беспилотников прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о покое в российской глубинке уже не приходится. Они получили то, чего хотели", — заявил Игнат.

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