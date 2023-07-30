Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании: что известно

В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице страны-агрессора РФ Москве, а также в Подмосковье прозвучали взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.
Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании", расположенном в деловом районе "Москва-Сити".
"В результате взрыва на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление", - говорится в сообщении.
Пропагандисты добавляют, что пострадавших якобы нет, пожара не было.
При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-сити" эвакуирована после "хлопка".
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни здания. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити". Жертв и пострадавших нет.
Смотрите видео - Последствия ночных взрывов в Москве:
Из-за взрывов в Москве "в целях безопасности" было решено закрыть аэропорт "Внуково" на вылет/прилет.
Позже прием рейсов в аэропорте "Внуково" был возобновлен. В сети сообщают, что пассажиры просидели в самолетах более 3 часов.
Атаки дронов на Москву
Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.
В здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, были выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.
В ночь на 30 мая Москва была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.
В эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.
Утро 21 июня также началось со взрывов недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ пишут, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.
Утром 4 июля росСМИ сообщили об атаке беспилотников. Дроны летели на Москву со стороны Калужской области на высоте 200 метров.
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