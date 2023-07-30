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Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании: что известно

Анна Ярославская
30 июля 2023, 07:29 обновлено 30 июля, 07:48
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По данным росСМИ, взрывы прогремели возле комплекса "Москва-Сити". Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.
Взрывы в Москве
Взрывы в Москве прозвучали в ночь на 30 июля / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице страны-агрессора РФ Москве, а также в Подмосковье прозвучали взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.

Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании", расположенном в деловом районе "Москва-Сити".

"В результате взрыва на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление", - говорится в сообщении.

видео дня

Пропагандисты добавляют, что пострадавших якобы нет, пожара не было.

При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-сити" эвакуирована после "хлопка".

Последствия взрыва в
Последствия взрыва в "Москва Сити" / Фото: Telegram
Взрыв произошел в 50-этажном здании
Взрыв произошел в 50-этажном здании / Фото: Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни здания. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити". Жертв и пострадавших нет.

Смотрите видео - Последствия ночных взрывов в Москве:

Скриншот

Из-за взрывов в Москве "в целях безопасности" было решено закрыть аэропорт "Внуково" на вылет/прилет.

Позже прием рейсов в аэропорте "Внуково" был возобновлен. В сети сообщают, что пассажиры просидели в самолетах более 3 часов.

Атаки дронов на Москву

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.

В здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, были выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

В ночь на 30 мая Москва была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

Утро 21 июня также началось со взрывов недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ пишут, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.

Утром 4 июля росСМИ сообщили об атаке беспилотников. Дроны летели на Москву со стороны Калужской области на высоте 200 метров.

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