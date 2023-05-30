Дроны атаковали Москву: в РФ переполох из-за сильных взрывов

В российской столице сообщают о попадании дронов в многоэтажки.

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Москва под атакой дронов/ коллаж: Главред, фото: Telegram

Утро вторника, 30 мая, в столице страны-агрессора России началось с "хлопков". Появилась информация об атаке беспилотниками, два дрона попали в многоэтажки.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы. При этом утверждается, что в результате обоих инцидентов пострадавших нет.

Сначала российские паблики сообщили, что в Новой Москве дрон врезался в многоэтажный дом. Там прогремел взрыв и есть "незначительные" повреждения. Отмечается, что это случилось около 04:30 вторника на улице Атласова.

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В результате попадания дрона пострадал дом в районе 25-го этажа. Там были повреждены окна на трех этажах и частично плита перекрытия.

"Никто из жителей не пострадал. Сейчас оперативные службы проверяют, что стало причиной взрыва. Повреждены только обшивка здания, а на земле найдены обломки. Дом не газифицирован", – писали российские Telegram-каналы.

Также в пабликах обнародовали фотографии крыльев, вероятно, беспилотника, найденных возле дома.

В Новой Москве беспилотник влетел в многоэтажку/ скрин

Через два часа после этого россияне заявили об атаке еще одного беспилотника – уже в Москве. Сообщалось, что дрон врезался в одну из многоэтажек российской столицы, расположенной на Профсоюзной улице.

Отмечается, якобы размах крыльев этого беспилотника был 2 метра, а удар пришелся в окна квартиры на 16-м этаже. Весь подъезд после этого был эвакуирован.

Также сообщалось, якобы был атакован и третий дом – на Ленинском проспекте в Москве. Российские паблики сообщают, якобы есть пострадавшие, но официального подтверждения этой информации нет.

В то же время о звуках взрывов сообщали жители подмосковного Красногорска, района Немчиновки, Одинцово и Барвихи. Местные жители отмечали, что в небе над Красногорском тоже видели дым, а в домах дрожали окна. Российские пропагандисты при этом предположили, что это могло работать российское ПВО.

Москва под атакой дронов/ скрин

Ночная атака оккупантов на Киев

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Под обломками могут еще находиться люди.

Позже стало известно, что во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения.

Повреждения есть в разных районах Киева – Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

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